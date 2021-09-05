Сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира, Рух усилился легионерами

Главные новости за 4 сентября на Sport.ua

  • 05.09.2021 06:01
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Сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира, Рух усилился легионерами
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 сентября.

1. И снова 1:1. Украина в тяжелом матче поделила очки с Францией. Очередная ничья в этом сумасшедшем отборе.

2. Румынские СМИ раскрыли детали проблем Луческу со здоровьем. Сам Мирча заявил, что чувствует себя хорошо и рад вернуться к активной работе.

3. Украинцы завоевали 98 медалей. Зачет Паралимпиады за день до финала. До завершения соревнований остался один день.

4. Украинец Цветов снова отстранился от россиян на пьедестале. Дежавю в Токио-2020.

5. Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022. Сборная Финляндии добыла минимальную победу.

6. Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью? 4 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира.

7. Алексей АНДРОНОВ: «Вдвойне непонятно, почему Украину возглавил Петраков». Специалист прокомментировал брифинг экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

8. ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал четырех легионеров. Состав украинского клуба пополнили воспитанник «Нью-Йорк Сити» и три нигерийца.

9. Чемпионка повержена. Осака сенсационно выбыла из US Open 2021. Лейла Фернандес из Канады неожиданно выбила из турнира японку в 3-м круге.

10. Ему всего 18 лет. Циципас сенсационно проиграл новому Надалю. Молодой испанец Карлос Алькарас впервые играет в основной сетке US Open.

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Источник — Sport.ua

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