Алексей АНДРОНОВ: «Вдвойне непонятно, почему Украину возглавил Петраков»

Специалист прокомментировал брифинг экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко

  • 04.09.2021 17:04
  • 4593 просмотра
  • 8 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Вдвойне непонятно, почему Украину возглавил Петраков»
© УАФ. Александр Петраков

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о брифинге бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

На нем Шевченко, который возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, заявил, что он не хотел уходить с поста наставника национальной команды, но УАФ не стала продлевать с ним контракт. И.о. главного тренера сборной Украины был назначен 64-летний Александр Петраков.

«Какие-то совсем странные новости из Киева поступают. Андрей Шевченко и его помощники дали пресс-конференцию. Где несколько раз прямо было сказано — уходить из сборной они не собирались. И повышения гонораров не просили.

Теперь вдвойне непонятно, как и почему во главе сборной оказался Петраков.

А еще обращает на себя внимание дата мероприятия — накануне игры с Францией.

Благополучной такую ситуацию точно не назвать...», — написал Андронов.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Telegram

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ksv240653
    ksv240653, 04.09.2021 18:23
    0
    Это еще раз доказывает, что вся эта компашка пАвелковская мерзкие и подлые людишки, наживающиеся на своих должностях. А страна им не нужна. Они только пиарятся на патриотизме. Как делал это бездарь пАвелко. Это жадное существо даже не может просчитать наперед, как скажутся его действия на его же авторитете. Да он и слова такого не знает. Только жажда НАЖИВЫ!
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    анDрей
    анDрей, 04.09.2021 18:17
    0
    Павелка коррупционера и его всю шоблу на нары.Лесик не тех животных ты себе в друзья выбрал.
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    анDрей
    анDрей, 04.09.2021 18:16
    0
    Павелка коррупционера и его всю шоблу на нары.Лесик не тех животных ты себе в друзья выбрал.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 04.09.2021 18:14
    -4
    Зачем его публиковать? Эта гнила хейтит и дизморалит нашу сборную в столь тяжелое время. Тем более если критиковать по делу, то претензий больше к футболистам. А так попахивает заказом.
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    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 17:35
    -1
    павелку сливают - это уже понятно. Ещё и у суркиса старшего сегодня ДР
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    New Zealander
    New Zealander, 04.09.2021 17:24
    -3
    waw, 04.09.2021 17:16
    шева вибрав момент,щоб остаточно внести розлад у збірну,бо йому (шеві) пообіцяли місце павелка от і мутить воду,хоч 2-х слів зв"язати не може
    Шо за бред? Шеві цікаві лише тренерські посади. Канцелярська нудна робота в офісі, яка мало що має спільного з справжньою футбольною атмосферою - не для нього.
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    waw
    waw, 04.09.2021 17:16
    -6
    шева вибрав момент,щоб остаточно внести розлад у збірну,бо йому (шеві) пообіцяли місце павелка от і мутить воду,хоч 2-х слів зв"язати не може
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
    Oleg Savchuk, 04.09.2021 17:13 (изменен)
    +7
    Тому що чудовий тренер
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