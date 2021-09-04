Алексей АНДРОНОВ: «Вдвойне непонятно, почему Украину возглавил Петраков»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о брифинге бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

На нем Шевченко, который возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, заявил, что он не хотел уходить с поста наставника национальной команды, но УАФ не стала продлевать с ним контракт. И.о. главного тренера сборной Украины был назначен 64-летний Александр Петраков.

«Какие-то совсем странные новости из Киева поступают. Андрей Шевченко и его помощники дали пресс-конференцию. Где несколько раз прямо было сказано — уходить из сборной они не собирались. И повышения гонораров не просили.

Теперь вдвойне непонятно, как и почему во главе сборной оказался Петраков.

А еще обращает на себя внимание дата мероприятия — накануне игры с Францией.

Благополучной такую ситуацию точно не назвать...», — написал Андронов.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.