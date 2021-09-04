Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле обыграла Казахстан со счетом 1:0. Решающий гол во втором тайме забил Похьянпало.
Благодаря этой победе Финляндия набирает 5 очков и обходит Украину.
Более того, финны имеют матч в запасе, а после вечернего поединка Украина - Франция будут иметь две встречи в запасе.
Финляндия - Казахстан 1:0
Гол: Похьянпало, 60
Группа D
1. Франция - 8 (4 матча)
2. Финляндия - 5 (3)
3. Украина - 4 (4)
4. Босния - 2 (3)
5. Казахстан - 2 (4)
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Источник — Sport.ua
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