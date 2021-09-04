Финляндия
1 : 0
Казахстан
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022

Сборная Финляндии добыла минимальную победу

  • 04.09.2021 18:05
  • 1562 просмотра
  • 8 комментариев
Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле обыграла Казахстан со счетом 1:0. Решающий гол во втором тайме забил Похьянпало.

Благодаря этой победе Финляндия набирает 5 очков и обходит Украину.

Более того, финны имеют матч в запасе, а после вечернего поединка Украина - Франция будут иметь две встречи в запасе.

Финляндия - Казахстан 1:0
Гол: Похьянпало, 60

Группа D

1. Франция - 8 (4 матча)
2. Финляндия - 5 (3)
3. Украина - 4 (4)
4. Босния - 2 (3)
5. Казахстан - 2 (4)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Mika Moroz
    Mika Moroz, 04.09.2021 18:21
    +2
    Что -то подсказывает что все что наберут казахи и те два очка как доказательство нашего феерического обсера
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 04.09.2021 18:14
    +1
    georg109, 04.09.2021 18:14
    Осталось у Франции выйграть!!!
    всего-то...
    Ссылка
    kaka
    kaka, 04.09.2021 18:14
    +6
    georg109, 04.09.2021 18:13
    Даже фины их обыграли.....
    боюсь с таким фартом как у нас они и нас обыграют
    Ссылка
    georg109
    georg109, 04.09.2021 18:14
    +2
    Осталось у Франции выйграть!!!
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 04.09.2021 18:13
    0
    а вот теперь начинается всё самое интересное! запасаемся валидолом,корвалолом и откладываем деньги (на всяк пожарный) на новый телевизор
    Ссылка
    ua
    ua, 04.09.2021 18:13
    +4
    Фины вбили ещё один гвоздь в гроб сб. Украины, так низко нас ещё не опускали
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    kaka
    kaka, 04.09.2021 18:13
    +3
    если казахи и вторую проиграют финнам то нет смысла и бороться.... вот так тупо просрали шансы
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    georg109
    georg109, 04.09.2021 18:13
    +3
    Даже фины их обыграли.....
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