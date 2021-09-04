Финляндия обыграла Казахстан и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле обыграла Казахстан со счетом 1:0. Решающий гол во втором тайме забил Похьянпало.

Благодаря этой победе Финляндия набирает 5 очков и обходит Украину.

Более того, финны имеют матч в запасе, а после вечернего поединка Украина - Франция будут иметь две встречи в запасе.

Финляндия - Казахстан 1:0

Гол: Похьянпало, 60

Группа D

1. Франция - 8 (4 матча)

2. Финляндия - 5 (3)

3. Украина - 4 (4)

4. Босния - 2 (3)

5. Казахстан - 2 (4)