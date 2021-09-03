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04.09.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Финляндия — Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Букмекеры не верят в гостей, но Казахстан не намерен отсиживаться в обороне

  • 03.09.2021 18:40
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Финляндия — Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© kff.kz

В субботу, 4 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Финляндии примет национальную команду Казахстана.

Главное, что интересует украинских любителей футбола — это то, что обе команды выступают в группе D. То есть в той же группе, где играет Украина.

А вот дальше все очень и очень запутанно. Сейчас в группе D лидирует сборная Франции, в активе которой 8 очков. Второй идет Украина, которая набрала 4 зачетных пункта. Обе сборные сыграли по четыре матча. На третьем месте расположилась Финляндия, у которой 2 очка в активе, но всего два сыгранных матча. Четвертая — Босния и Герцеговина (2 очка, 3 сыгранных матча), пятый — Казахстан (2 очка, 3 сыгранных матча).

В общем, Украине выгодно, чтобы все наши соперники набирали как можно меньше очков. То есть, играли между собой вничью.

Финляндия

В первом поединке отбора на ЧМ-2022 Финляндия сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (2:2) благодаря дублю Теему Пукки. Во втором матче Пукки тоже сказал свое веское слово, когда реализовал пенальти в выездном матче с Украиной. Поединок завершился ничьей 1:1.

1 сентября финская национальная команда дома провела товарищеский матч с Уэльсом, который завершился ничьей со счетом 0:0. Финляндия — крепкая и неуступчивая команда, а ее лидер Теему Пукки неплохо начал сезон в «Норвиче», успев забить один мяч в трех поединках АПЛ.

Казахстан

Боль и печаль национальной сборной Украины. После жеребьевки казалось, что Казахстан — это легкие шесть очков в отборе, его даже всерьез никто не воспринимал. Но… Скромные 0:2 от Франции во втором туре, внезапные 1:1 с Украиной на «Олимпийском» в Киеве и еще более внезапные 2:2 в Нур-Султане — и шансы Казахстана на второе место в группе выглядят ничуть не худшими, чем у других соискателей.

У команды серьезно изменился менталитет. Наверное, лучше всех об этом сказал злой гений сборной Украины Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота Андрея Пятова на стадионе «Астана Арена».

«Тренер Талгат Байсуфинов всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть сзади. По возможности мы всегда стараемся играть вперед, не держать сзади мяч. Он сказал не отсиживаться. Вся наша философия теперь будет строиться на игре вперед, не боясь», — сказал Валиуллин после матча с Украиной. И, похоже, Казахстан теперь играет именно так. Отсутствие громких имен команда компенсирует запредельной самоотдачей, и это дает свои плоды.

Противостояние

Букмекеры верят в Финляндию и абсолютно не верят в Казахстан. Но в этом можно серьезно усомниться, ведь Казахстан, окрыленный ничьей с Украиной, намерен развить свой успех. Победу, может, и не добудут, но за ничью зацепятся.

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4 сентября, суббота

Финляндия — Казахстан
Хельсинки. Олимпийский стадион. 16:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2» и видеосервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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