В матче отбора ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле обыграла Казахстан со счетом 1:0.
Решающий гол во втором тайме забил Похьянпало.
Обзор матча
Гол Похьянпало
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
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Источник — Sport.ua
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