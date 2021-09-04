Ему всего 18 лет. Циципас сенсационно проиграл новому Надалю

Молодой испанец Карлос Алькарас впервые играет в основной сетке US Open

  • 04.09.2021 02:12
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Ему всего 18 лет. Циципас сенсационно проиграл новому Надалю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Молодой испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 55) преподнес сенсацию в третьем круге US Open 2021, обыграв третью ракетку мира Стефаноса Циципаса (ATP 3) из Греции в пяти сетах.

Алькарас впервые играет в основной сетке US Open и сразу же вышел во вторую неделю турнира. Это его первая в карьере победа над соперником из топ-10.

После победы над Стефаносом Циципасом Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, который обыграл соперника из топ-3 на US Open в истории ведения ATP рейтинга (с 1973 года), на Большом шлеме со времен 17-летнего Майкла Чанга (который совершил подобное в 1989 году), на турнире ATP Тура с момента аналогичной победы Дениса Шаповалова (в 2017 году в Монреале).

18-летний испанец, которого называют новым Надалем, выиграл матч на тай-брейке 5-го сета и теперь в 4-м круге турнира встретится с квалифаером Питером Гойовчиком.

US Open 2021

Мужчины. Третий круг

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

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