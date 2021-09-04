Румынские СМИ раскрыли детали проблем Луческу со здоровьем

Сам Мирча заявил, что чувствует себя хорошо и рад вернуться к активной работе

  • 04.09.2021 12:31
  • 6361 просмотр
  • 2 комментария
Румынские СМИ раскрыли детали проблем Луческу со здоровьем
© Prosport.ro. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, как сообщает издание Prosport.ro, сегодня утром вылетел из Румынии в Украину.

Источник отмечает, что в последнее время 76-летний тренер испытывал проблемы со здоровьем. Из-за пилонидальной кисты (заболевание, характеризующееся наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни) Луческу потребовалось оперативное вмешательство, однако сейчас наставник чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным. Мне это не помогает, потому что были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели. Я найду решение, ведь что остается? Скоро начинается Лига чемпионов, где у нас особая группа. Мы были в четвертой корзине при жеребьевке, но лучше подниматься, чем падать. «Барселона» - это больше не команда времен Месси, но стиль игры у них остается. У каталонцев серьезная база, на которой можно строить новую хорошую команду», - сказал Луческу.

Напомним, «Динамо» ныне является лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков в 6 матчах.

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Источник — Prosport.ro

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    Nomad, 04.09.2021 13:23
    +1
    yan2018, 04.09.2021 12:55
    заболевание, характеризующееся наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни - новость дня
    Это зрада зрад. Теперь ультрасам есть, чем ещё троллить.
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 04.09.2021 12:55
    0
    заболевание, характеризующееся наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни - новость дня
    Ссылка
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