Румынские СМИ раскрыли детали проблем Луческу со здоровьем

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, как сообщает издание Prosport.ro, сегодня утром вылетел из Румынии в Украину.

Источник отмечает, что в последнее время 76-летний тренер испытывал проблемы со здоровьем. Из-за пилонидальной кисты (заболевание, характеризующееся наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни) Луческу потребовалось оперативное вмешательство, однако сейчас наставник чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным. Мне это не помогает, потому что были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели. Я найду решение, ведь что остается? Скоро начинается Лига чемпионов, где у нас особая группа. Мы были в четвертой корзине при жеребьевке, но лучше подниматься, чем падать. «Барселона» - это больше не команда времен Месси, но стиль игры у них остается. У каталонцев серьезная база, на которой можно строить новую хорошую команду», - сказал Луческу.

Напомним, «Динамо» ныне является лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков в 6 матчах.