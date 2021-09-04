Чемпионка повержена. Осака сенсационно выбыла из US Open 2021

В матче третьего круга US Open 2021 Лейла Фернандес из Канады (WTA 73) сенсационно выбила из турнира японку Наоми Осаку (WTA 3), действующую победительницу турнира.
Матч длился 2 часа 5 минут и завершился в трех партиях. В 1/8 финала Лейла Фернандес будет играть против Анжелик Кербер из Германии.
US Open 2021
Женщины. Третий раунд
Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония) [3] – 5:7, 7:6 (7:2), 6:4
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Источник — Sport.ua
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Матч отличный в исполнении Лейлы был
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