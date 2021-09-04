Чемпионка повержена. Осака сенсационно выбыла из US Open 2021

Лейла Фернандес из Канады неожиданно выбила из турнира японку в 3-м круге

  • 04.09.2021 05:30
  • 2223 просмотра
  • 2 комментария
Чемпионка повержена. Осака сенсационно выбыла из US Open 2021
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего круга US Open 2021 Лейла Фернандес из Канады (WTA 73) сенсационно выбила из турнира японку Наоми Осаку (WTA 3), действующую победительницу турнира.

Матч длился 2 часа 5 минут и завершился в трех партиях. В 1/8 финала Лейла Фернандес будет играть против Анжелик Кербер из Германии.

US Open 2021

Женщины. Третий раунд

Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония) [3] – 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 04.09.2021 06:21
    +1
    Открывает сетку для Свитолины, еще бы Соболенко вылетила был бы шик
    Ссылка
    SolidQ
    SolidQ, 04.09.2021 05:47
    -1
    18 летние, выбили 23х летних под номером 3, и 3го сентября(в США)
    Матч отличный в исполнении Лейлы был
    Ссылка
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