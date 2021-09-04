Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью?

4 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира

  • 04.09.2021 23:59
  • 10485 просмотров
  • 12 комментариев
Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью?
© УЕФА

4 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с командой Франции (1:1). Команда Александра Петракова имеет в активе 5 ничьих в 5 матчах. Сине-желтые делят с командой Финляндией 2-ю позицию (по 5 очков).

Впереди у сборной Украины еще три игры: на выезде против Финляндии (9 октября) и два поединка против Боснии и Герцеговины (12 октября во Львове и 16 ноября в гостях). По турнирной ситуации ясно: нужно прекращать играть вничью, пора побеждать!

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

  • 7 сентября. Босния и Герцеговина – Казахстан, Франция – Финляндия
  • 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
  • 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
  • 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

5-й тур, 4 сентября

  • Финляндия – Казахстан – 1:0
  • Ирландия – Азербайджан – 1:1
  • Кипр – Россия – 0:2
  • Латвия – Норвегия – 0:2
  • Сербия – Люксембург – 4:1
  • Словения – Мальта – 1:0
  • Гибралтар – Турция – 0:3
  • Израиль – Австрия – 5:2
  • Нидерланды – Черногория – 4:0
  • Словакия – Хорватия – 0:1
  • Украина – Франция – 1:1
  • Фарерские острова – Дания – 0:1
  • Шотландия – Молдова – 1:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 05.09.2021 00:24
    0
    euro2012_za_2012euro, 04.09.2021 23:56
    Нет, 8 очков не хватит.
    /
    За всю историю отборов в УЕФА (на ЧМ и ЧЕ) УЕФА группы из 5 команд, естественно приводя их к очкам 3,1,0.
    Набралось их наверное около 100 групп.
    Будем для удобства считать 1 группа -это 1%.
    Так вот в 89% для занятия второго места требовалось 14+ очков (причем 14 это примерно половина случев).
    /
    6 случаев занятия 2 места с 13 очками ( минимум Ирландия с разницей мячей -6 (8-14))
    /
    4 случая с 12 очками ( минимум с 0 разницей Сербия 7-7 и кто-то ещё 9-9).
    /
    1 уникальный случай , в отборе к ЧМ2010 Норвегия заняла 2 место , с 10 очкам.
    2,4,2 разница 9-7 , проиграли 2 матча победителию группы.
    Наша Тема , так что 2 место за 10 очков это не утопия..
    Думаю нам 12 хватит. Вопрос лишь, где можно сыграть вничью, а где нет. Если боснийцы обыграют финнов, то нельзя играть вничью с ними, только две победы.
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 05.09.2021 00:21
    0
    Думаю ответ очевиден: нет. Более того, 8 ничеек это скорее всего будет четвёртое место, даже не третье
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 05.09.2021 00:18
    -1
    обыграть боснию 2 раза?
    нереально... они упрутся на ничьи
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 05.09.2021 00:07
    +1
    Неслабый анализ.
    Мосчь!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 05.09.2021 00:06
    0
    Грубо приблизительно. Предположим, что Босния и Финляндия выигрывают свои игры с Казахстаном - и получают по 6 и 3 очка, соответственно. Положим, они поигрывают Франции и Украине - 0 очков. Положим, в игре между собой кто-то из них выигрывает - получают максимум 9 и 6 очков, соответственно. Прибавляем к имеющимся 2 и 5 очкам - получаем по 11 очков в обоих случаях. Украина в случае победы над ними получает 9 очков - итоговые 14 очков. Всё в ногах футболистов Петракова.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 05.09.2021 00:04
    -1
    Тепер нам треба щоб Французи забрали всі матчі, та Казахи когось покусали. Але все це пофіг якщо не візьмемо 3 перемоги у останніх матчах
    Ссылка
    Сергей Шец
    Сергей Шец, 05.09.2021 00:03
    0
    Учитывая что с Францией играть еще и Боснии и Финам, та там французы явно будут попу напрягать,чтоб с первого места выйти заранее, а нам как минимум 2 победы нужно и ничья! в идеале 3 победы и можно будет хоть как то с облегчением взлохнуть,что не обосрались в отборе....
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 05.09.2021 00:01
    0
    Та выйдем мы со второго места. Все решиться в матчах с Боснией. Вы видели календарь финов, там жесть. Два матча с Францией, выезд с Боснией и домашняя игра с нами, и Казахстан еще на выезде далеком.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 04.09.2021 23:56
    0
    Нет, 8 очков не хватит.
    /
    За всю историю отборов в УЕФА (на ЧМ и ЧЕ) УЕФА группы из 5 команд, естественно приводя их к очкам 3,1,0.
    Набралось их наверное около 100 групп.
    Будем для удобства считать 1 группа -это 1%.
    Так вот в 89% для занятия второго места требовалось 14+ очков (причем 14 это примерно половина случев).
    /
    6 случаев занятия 2 места с 13 очками ( минимум Ирландия с разницей мячей -6 (8-14))
    /
    4 случая с 12 очками ( минимум с 0 разницей Сербия 7-7 и кто-то ещё 9-9).
    /
    1 уникальный случай , в отборе к ЧМ2010 Норвегия заняла 2 место , с 10 очкам.
    2,4,2 разница 9-7 , проиграли 2 матча победителию группы.
    Наша Тема , так что 2 место за 10 очков это не утопия..
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 23:54
    +3
    Nordenus, 04.09.2021 23:51
    Посмотря на все расклады, если финны и боснийцы наберут максимум очков с казахами, то нам нужно в любом случае побеждать во всех трех оставшихся матчах, других вариантов просто нет...
    Это ясно и агроному стадиона.)
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    Nordenus
    Nordenus, 04.09.2021 23:51
    +2
    Посмотря на все расклады, если финны и боснийцы наберут максимум очков с казахами, то нам нужно в любом случае побеждать во всех трех оставшихся матчах, других вариантов просто нет...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 04.09.2021 23:50
    +6
    Остались только игры с конкурентами: две Боснией и одна с Финляндией.
    Если их обыграть, то второе место наше.
    Ссылка
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