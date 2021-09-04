Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью?

4 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022.
Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с командой Франции (1:1). Команда Александра Петракова имеет в активе 5 ничьих в 5 матчах. Сине-желтые делят с командой Финляндией 2-ю позицию (по 5 очков).
Впереди у сборной Украины еще три игры: на выезде против Финляндии (9 октября) и два поединка против Боснии и Герцеговины (12 октября во Львове и 16 ноября в гостях). По турнирной ситуации ясно: нужно прекращать играть вничью, пора побеждать!
Турнирное положение в группе D
Оставшиеся матчи группы D
- 7 сентября. Босния и Герцеговина – Казахстан, Франция – Финляндия
- 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
- 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
- 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022
5-й тур, 4 сентября
- Финляндия – Казахстан – 1:0
- Ирландия – Азербайджан – 1:1
- Кипр – Россия – 0:2
- Латвия – Норвегия – 0:2
- Сербия – Люксембург – 4:1
- Словения – Мальта – 1:0
- Гибралтар – Турция – 0:3
- Израиль – Австрия – 5:2
- Нидерланды – Черногория – 4:0
- Словакия – Хорватия – 0:1
- Украина – Франция – 1:1
- Фарерские острова – Дания – 0:1
- Шотландия – Молдова – 1:0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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За всю историю отборов в УЕФА (на ЧМ и ЧЕ) УЕФА группы из 5 команд, естественно приводя их к очкам 3,1,0.
Набралось их наверное около 100 групп.
Будем для удобства считать 1 группа -это 1%.
Так вот в 89% для занятия второго места требовалось 14+ очков (причем 14 это примерно половина случев).
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6 случаев занятия 2 места с 13 очками ( минимум Ирландия с разницей мячей -6 (8-14))
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4 случая с 12 очками ( минимум с 0 разницей Сербия 7-7 и кто-то ещё 9-9).
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1 уникальный случай , в отборе к ЧМ2010 Норвегия заняла 2 место , с 10 очкам.
2,4,2 разница 9-7 , проиграли 2 матча победителию группы.
Наша Тема , так что 2 место за 10 очков это не утопия..
нереально... они упрутся на ничьи
Мосчь!
/
За всю историю отборов в УЕФА (на ЧМ и ЧЕ) УЕФА группы из 5 команд, естественно приводя их к очкам 3,1,0.
Набралось их наверное около 100 групп.
Будем для удобства считать 1 группа -это 1%.
Так вот в 89% для занятия второго места требовалось 14+ очков (причем 14 это примерно половина случев).
/
6 случаев занятия 2 места с 13 очками ( минимум Ирландия с разницей мячей -6 (8-14))
/
4 случая с 12 очками ( минимум с 0 разницей Сербия 7-7 и кто-то ещё 9-9).
/
1 уникальный случай , в отборе к ЧМ2010 Норвегия заняла 2 место , с 10 очкам.
2,4,2 разница 9-7 , проиграли 2 матча победителию группы.
Наша Тема , так что 2 место за 10 очков это не утопия..
Если их обыграть, то второе место наше.
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