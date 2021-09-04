Турнирные таблицы ЧМ. Можно ли попасть в Катар, если играть только вничью?

4 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с командой Франции (1:1). Команда Александра Петракова имеет в активе 5 ничьих в 5 матчах. Сине-желтые делят с командой Финляндией 2-ю позицию (по 5 очков).

Впереди у сборной Украины еще три игры: на выезде против Финляндии (9 октября) и два поединка против Боснии и Герцеговины (12 октября во Львове и 16 ноября в гостях). По турнирной ситуации ясно: нужно прекращать играть вничью, пора побеждать!

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

7 сентября. Босния и Герцеговина – Казахстан, Франция – Финляндия

Босния и Герцеговина – Казахстан, Франция – Финляндия 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина

Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина

Казахстан – Финляндия, – Босния и Герцеговина 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан

Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

5-й тур, 4 сентября

Финляндия – Казахстан – 1:0

Ирландия – Азербайджан – 1:1

Кипр – Россия – 0:2

Латвия – Норвегия – 0:2

Сербия – Люксембург – 4:1

Словения – Мальта – 1:0

Гибралтар – Турция – 0:3

Израиль – Австрия – 5:2

Нидерланды – Черногория – 4:0

Словакия – Хорватия – 0:1

Украина – Франция – 1:1

Фарерские острова – Дания – 0:1

Шотландия – Молдова – 1:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022