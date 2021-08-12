Челси взял Суперкубок УЕФА, победа Динамо, Селезнев снова угодил в скандал

Главные новости за 11 августа на Sport.ua

  • 12.08.2021 02:30
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Челси взял Суперкубок УЕФА, победа Динамо, Селезнев снова угодил в скандал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 августа.

1. Кепа стал джокером. Челси - обладатель Суперкубка УЕФА! Второй раз взять трофей в серии пенальти «Вильярреалу» и Унаи Эмери не получилось.

2. Эффектность Буяльского, голевой дебют Рамиреса. Динамо разобралось с Минаем. Киевляне одержали уверенную победу.

3. Исполком УАФ переносится. Подписать Реброва оказалось сложнее, нежели предполагалось.

4. Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв Конте. Первая ракетка Украины могла закрывать матч в двух сетах, но проиграла в трех.

5. Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым. В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай».

6. Стало известно, кто возглавит Комитет сборных команд УАФ вместо Маркевича. 12 августа на заседании Исполкома УАФ будет назначен Алексей Михайличенко.

7. Три клуба итальянской Серии А нацелились на трансфер хавбека Динамо. Карлос де Пена, как пишут, востребован на Апеннинах.

8. Почему трансфер Месси в ПСЖ – гигантская катастрофа современного футбола. Самая топовая сделка нынешнего окна является насмешкой над прежними принципами.

9. Источник: В четверг Петракова утвердят в качестве тренера сборной Украины. Компенсация «Аль-Айну» за Сергея Реброва оказалась слишком большой.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко подписал двухлетний контракт с командой Петряка. Евгений переезжает в чемпионат Венгрии.

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Источник — Sport.ua

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