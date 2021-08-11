ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко подписал двухлетний контракт с командой Петряка

30-летний хавбек сборной Украины Евгений Макаренко стал игроком «Фехервара».
Официальный сайт венгерского клуба не сообщает деталей трансфера, но агент футболиста Вадим Шаблий утверждает, что контракт подписан на 2 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценил сумму компенсации в 200 тысяч евро.
В прошлом сезоне Евгений сыграл 30 матчей за бельгийский «Кортрейк», играя в аренде. Права на него принадлежали «Андерлехту».
Макаренко будет играть в «Фехерваре» под восьмым номером. В команде уже есть один украинец – Иван Петряк.
Источник — ФК МОЛ Види
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Или всё таки это переезд в Секешфехервар?
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