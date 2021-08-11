ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко подписал двухлетний контракт с командой Петряка

Евгений переезжает в чемпионат Венгрии

  • 11.08.2021 12:11
  • 2198 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко подписал двухлетний контракт с командой Петряка
© ФК Фехервар. Евгений Макаренко

30-летний хавбек сборной Украины Евгений Макаренко стал игроком «Фехервара». 
 
Официальный сайт венгерского клуба не сообщает деталей трансфера, но агент футболиста Вадим Шаблий утверждает, что контракт подписан на 2 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценил сумму компенсации в 200 тысяч евро.
 
В прошлом сезоне Евгений сыграл 30 матчей за бельгийский «Кортрейк», играя в аренде. Права на него принадлежали «Андерлехту». 
 
Макаренко будет играть в «Фехерваре» под восьмым номером. В команде уже есть один украинец – Иван Петряк.

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Источник — ФК МОЛ Види

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 12:42
    0
    Петряк уже команду приобрёл?!
    Или всё таки это переезд в Секешфехервар?
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 11.08.2021 12:37
    -2
    ужас
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 11.08.2021 12:34
    +2
    Женя, удачі!
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 11.08.2021 12:32
    -5
    dd dent, 11.08.2021 12:26
    Чего за такую цену кортрейк его не взял?
    Потому, что за такие "деньги" он им и на х.р не нужен
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.08.2021 12:26
    0
    Чего за такую цену кортрейк его не взял?
    Ссылка
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