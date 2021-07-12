Макаренко не вернется в Кортрейк

30-летний хавбек сборной Украины Евгений Макаренко в следующем сезоне не будет выступать в составе «Кортрейка». Об этом рассказал Сергей Серебренников, который представляет интересы игрока.

«Срок аренды Макаренко закончился, и он возвращается в «Андерлехт», контракт с которым заканчивается через год. Да, Евгений хорошо проявил себя в «Кортрейке», но есть ощущение, что он может играть в более сильной команде. Когда игрок вернется из отпуска, мы встретимся с представителями «Андерлехта», чтобы понимать позицию клуба и, возможно, рассматривать варианты», - сказал Серебренников ТаТоТаке.

Ранее была информация, что Макаренко будет тренироваться отдельно от основы «Андерлехта». Агент Вадим Шаблий говорил, что Евгением Макаренко интересуются клубы не только из Бельгии.

В минувшем сезоне Макаренко сыграл 28 матчей за «Кортрейк», в которых забил 3 гола.