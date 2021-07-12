Макаренко не вернется в Кортрейк

Полузащитник сборной Украины возвращается в «Андерлехт»

  • 12.07.2021 14:54
  • 1647 просмотров
  • 0 комментариев
Макаренко не вернется в Кортрейк
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний хавбек сборной Украины Евгений Макаренко в следующем сезоне не будет выступать в составе «Кортрейка». Об этом рассказал Сергей Серебренников, который представляет интересы игрока.

«Срок аренды Макаренко закончился, и он возвращается в «Андерлехт», контракт с которым заканчивается через год. Да, Евгений хорошо проявил себя в «Кортрейке», но есть ощущение, что он может играть в более сильной команде. Когда игрок вернется из отпуска, мы встретимся с представителями «Андерлехта», чтобы понимать позицию клуба и, возможно, рассматривать варианты», - сказал Серебренников ТаТоТаке.

Ранее была информация, что Макаренко будет тренироваться отдельно от основы «Андерлехта». Агент Вадим Шаблий говорил, что Евгением Макаренко интересуются клубы не только из Бельгии.

В минувшем сезоне Макаренко сыграл 28 матчей за «Кортрейк», в которых забил 3 гола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности