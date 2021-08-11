Три клуба итальянской Серии А нацелились на трансфер хавбека Динамо

29-летний уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена в текущее трансферное окно может покинуть Украину, а «бело-синие» имеют едва ли не последний шанс что-либо заработать на его уходе.

Контракт де Пены с «Динамо» рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.

По этой причине «Динамо» готово расстаться с де Пеной за весьма скромную сумму, а интерес к футболисту проявляют сразу три представителя итальянской Серии А – «Фиорентина», «Верона» и «Кальяри».

Если год назад «Динамо» требовало за Карлоса 12-15 миллионов евро, то сейчас, как ожидается, легко отпустит уругвайца за 3-4 миллиона евро.

Не станет проблемой для итальянских клубов и требования самого де Пены по зарплате. Карлос хочет получить контракт на три года с окладом менее чем в 1 миллион евро.

Напомним, не так давно сообщалось, что Карлос де Пена покинет «Динамо» ближайшей зимой на правах свободного агента.