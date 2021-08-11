Три клуба итальянской Серии А нацелились на трансфер хавбека Динамо

Карлос де Пена, как пишут, востребован на Апеннинах

  • 11.08.2021 18:33
  • 3876 просмотров
  • 3 комментария
Три клуба итальянской Серии А нацелились на трансфер хавбека Динамо
© ФК Динамо. Карлос де Пена

29-летний уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена в текущее трансферное окно может покинуть Украину, а «бело-синие» имеют едва ли не последний шанс что-либо заработать на его уходе.

Контракт де Пены с «Динамо» рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.

По этой причине «Динамо» готово расстаться с де Пеной за весьма скромную сумму, а интерес к футболисту проявляют сразу три представителя итальянской Серии А – «Фиорентина», «Верона» и «Кальяри».

Если год назад «Динамо» требовало за Карлоса 12-15 миллионов евро, то сейчас, как ожидается, легко отпустит уругвайца за 3-4 миллиона евро.

Не станет проблемой для итальянских клубов и требования самого де Пены по зарплате. Карлос хочет получить контракт на три года с окладом менее чем в 1 миллион евро.

Напомним, не так давно сообщалось, что Карлос де Пена покинет «Динамо» ближайшей зимой на правах свободного агента.

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Источник — Calciomercato

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 11.08.2021 19:05
    +1
    Менеджмент Динамо, як завжди, на висоті))
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    samird
    online
      samird, 11.08.2021 18:55
    +2
    Он уже на чемоданах - это хорошо видно по отдаче.
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 11.08.2021 18:38
    +7
    Продавать за любые деньги! Последние пол года он только вредит команде своей игрой.
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