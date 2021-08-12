Кепа стал джокером. Челси - обладатель Суперкубка УЕФА!

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Суперкубок УЕФА-2021.
«Челси» - «Вильярреал» - 1:1 (пен. 6:5).
Зиеш, 27 - Жерар Морено, 73.
Рюдигер, 45 - Пино, 61, Раба, 119.
Серия пенальти: 0:0 - Хаверц (вратарь), 0:1 - Жерар Морено, 1:1 - Аспиликуэта, 1:1 - Манди (вратарь), 2:1 - Алонсо, 2:2 - Эступиньян, 3:2 - Маунт, 3:3 - Мой Гомес, 4:3 - Жоржиньо, 4:4 - Раба, 5:4 - Пулишич, 5:5 - Фойт, 6:5 - Рюдигер, 6:5 - Альбиоль (вратарь).
«Челси»: Менди, Зума (Кристенсен, 65), Чалоба, Рюдигер, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Алонсо, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65).
«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мой Гомес, 70), Капу (Марио Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Пино (Манди, 91), Ж. Морено, Диа (Раба, 85).
Арбитр: Сергей Карасев (Россия).
Стадион: «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия).
Источник — Sport.ua
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А так не плохой футбол среди недели
Зы.Так случилось что смотрел матч по Футбол 1(рашка),так там весь 1й тайм у коментаторов казалось основным действующим лицом на поле был лысый Карась.
Кепа тупо наудачу прыгал. Но он свежей был.
А Рюдигер испанского ингульца на задницу чётко усадил.
За АПЛ!
Кепа тупо наудачу прыгал. Но он свежей был.
А Рюдигер испанского ингульца на задницу чётко усадил.
За АПЛ!
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