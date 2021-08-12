Челси
1 : 1
(6:5)
Вильярреал
11.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кепа стал джокером. Челси - обладатель Суперкубка УЕФА!

Второй раз взять трофей в серии пенальти «Вильярреалу» и Унаи Эмери не получилось

  • 12.08.2021 00:49
  • 811 просмотров
  • 6 комментариев
Кепа стал джокером. Челси - обладатель Суперкубка УЕФА!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

 Суперкубок УЕФА-2021.

«Челси» - «Вильярреал» - 1:1 (пен. 6:5).

 Зиеш, 27 - Жерар Морено, 73.

Рюдигер, 45 - Пино, 61, Раба, 119.

Серия пенальти: 0:0 - Хаверц (вратарь), 0:1 - Жерар Морено, 1:1 - Аспиликуэта, 1:1 - Манди (вратарь), 2:1 - Алонсо, 2:2 - Эступиньян, 3:2 - Маунт, 3:3 - Мой Гомес, 4:3 - Жоржиньо, 4:4 - Раба, 5:4 - Пулишич, 5:5 - Фойт, 6:5 - Рюдигер, 6:5 - Альбиоль (вратарь).

«Челси»: Менди, Зума (Кристенсен, 65), Чалоба, Рюдигер, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Алонсо, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65).

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мой Гомес, 70), Капу (Марио Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Пино (Манди, 91), Ж. Морено, Диа (Раба, 85).

Арбитр: Сергей Карасев (Россия).

Стадион: «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия).

ЧЕЛСИ - ВИЛЬЯРРЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.08.2021 01:09
    0
    Лотерея она и в Африке лотерея.
    А так не плохой футбол среди недели
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 12.08.2021 01:05
    +1
    Интересный матч,Челси с победой,хотя Вилье надо отдать должное за 2й тайм,Тухель хитрец или везунчих,скорее профи.
    Зы.Так случилось что смотрел матч по Футбол 1(рашка),так там весь 1й тайм у коментаторов казалось основным действующим лицом на поле был лысый Карась.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 12.08.2021 01:00
    0
    буцайт, 12.08.2021 00:55
    Наконец то испанскую подводу завалили.
    Кепа тупо наудачу прыгал. Но он свежей был.
    А Рюдигер испанского ингульца на задницу чётко усадил.
    За АПЛ!
    за Ливерпуль
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 12.08.2021 00:55
    0
    Наконец то испанскую подводу завалили.
    Кепа тупо наудачу прыгал. Но он свежей был.
    А Рюдигер испанского ингульца на задницу чётко усадил.
    За АПЛ!
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 12.08.2021 00:51
    0
    Слава богу справедливость восторжествовала , надоели эти автобусы , Челси в этом году лучший клуб Европы .
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 00:51
    0
    Челси с очередным трофеем!!.
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