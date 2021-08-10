В среду, 11 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором будут играть английский «Челси» и испанский «Вильярреал». Игра пройдет на поле стадиона «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия), начало - в 22:00.

Эти команды в прошлом сезоне выиграли два главные клубные турниры Старого Света - Лигу чемпионов и Лигу Европы. Интересно, что в финалах соперниками и «Челси», и «Вильярреала» были клубы из Манчестера. Тухель сумел одолеть своего визави Пепа Гвардиолу, который возглавлял команду с голубой части Манчестера (1:0), а Унаи Эмери выиграл свой любимый турнир, переиграв «красных дьяволов» в серии послематчевых пенальти (11:10 после 1:1 в основное время). В межсезонье команды не потеряли своих ведущих футболистов, но и не усилились. Поэтому в матче за Суперкубок мы будем наблюдать за теми же игроками, что выиграли трофеи в прошлом сезоне. Как всегда, победитель Лиги Европы является андердогом, но кто его знает, как все будет на поле?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» - «Вильярреал».