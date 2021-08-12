Челси – Вильярреал – 1:1 (пен – 6:5). Герой – Кепа. Видео голов и обзор

В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» выиграл у испанского «Вильярреала».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Смотрите видеообзор поединка: Челси – Вильярреал – 1:1 (пен – 6:5)
ГОЛ! 1:0. Хаким Зиеш, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Жерар Морено, 74 мин.
Послематчевая серия пенальти.
События матча
|120+7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Челси).
|120+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Челси).
|120+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Фойт (Вильярреал).
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Раба (Вильярреал).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мэйсон Маунт (Челси).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марио Гаспар (Вильярреал).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Первис Эступинан (Вильярреал).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.