В среду, 11 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте сразится с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Челси»



Лондонский клуб в прошлом сезоне немного неожиданно выиграл Лигу чемпионов, хотя и нельзя сказать, что незаслуженно. Дело в том, что в первой части сезона «синих» продолжал тренировать Фрэнк Лэмпард, при нем дела шли не лучшим образом. Результаты были удручающими, руководство клуба в январе приняло непростое решение о смене наставника. На место легенды клуба пришел Томас Тухель, которого не совсем понятно по каким причинам уволили до этого из ПСЖ.



Немец сразу же взялся за дело, подняв команду с 9 на 4 место в чемпионате, а также выиграв с ней Лигу чемпионов. В первых 25 официальных матчах «Челси» с новым тренером лондонцы проиграли всего дважды, еще три поражения пришлись на заключительные пять матчей сезона. Главной неприятность стал проигрыш «Лестеру» в финале Кубка Англии. Но все это с лихвой компенсировалось второй победой клуба в ЛЧ.



Во время летнего трансферного окна «Челси» не совершал громких трансферов, хотя и обещали Лукаку, а хотели вроде как и Берарди, и Кьезу и даже Холанда. Но пока что клуб подписал лишь вратаря «Мидсбро» Маркуса Беттинелли, который пришел на правах свободного агента. Зато удалось расстаться с несколькими игроками, на некоторых даже удалось неплохо заработать. Фикайо Томори окончательно ушел в «Милан», где играл на правах аренды, за него выручили около 29 млн евро. За 1 млн евро также в «Милан» был отдан 34-летний Оливье Жиру. Еще за 5 млн в «Спартак» ушел 30-летний Виктор Мозес. А вот с опытным вратарем Вилли Кабальеро новый контракт так и не подписали.



В контрольных матчах «пенсионеры» играли успешно, добыв три победы в четырех играх. Достойные соперники были в двух последних встречах, с «Арсеналом» все удалось (2:1), а вот «Тоттенхэм» сумел отыграть два мяча форы (2:2).

«Вильярреал»



«Вильярреал» в прошлом сезоне продолжил серию прекрасных выступлений испанских команд в Лиге Европы. За последние десять лет клубы из Испании 7 раз выигрывали второй по значимости евротрофей, ни разу не проиграв в матче за титул команде не из Испании. Не повезло в этот раз и «Манчестер Юнайтед», хотя англичане, возможно, и были чуточку ближе к победе до серии послематчевых пенальти. А там Давид де Хеа не отразил ни одного удара, пропустив даже от вратаря соперников.



«Вильярреал» перед началом сезона за 15 млн евро выкупил центрального защитника «Тоттэнхема» Хуана Фойта, который до этого играл в аренде. Также в клуб пришли нападающий Булай Диа из «Реймса» и полузащитник Ману Морланес из «Альмерии». В случае с последним клуб использовал опцию контрвыкупа (играл в аренде, «Альмерия» выкупила, пришлось заплатить на 1 млн больше). «Вильярреал» сохранил большинство игроков стартового состава, но, к примеру, Карлос Бакка ушел в «Гранаду» на правах свободного агента.

Перед стартом сезона «Вильярреал», который финишировал в прошлом чемпионате седьмым, провел шесть спаррингов. Соперники были непростыми, три встречи завершились вничью («Лидс», «Леванте» и «Лион»), еще три матча были проиграны в один мяч («Валенсия», «Марсель», «Лестер»).



Не стоит забывать, что рулит «желтой субмариной» главный специалист по Лиге Европы Унаи Эмери. Но у 49-летнего специалиста в коллекции пока нет Суперкубка УЕФА. Учитывая, что победитель ЛЧ в 7 из 8 последних противостояниях оказывался сильнее победителя ЛЕ, и на этот раз шансы будут небольшие.



Предматчевые расклады предельно ясны, «Челси» – явный фаворит. Но это первый официальный матч сезона, произойти может все что угодно. Вряд ли «Вильярреал» сможет победить в основное время, но как-то дотянуть до пенальти – вариант вполне реальный.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Хадсон-Одои, Ковачич, Канте, Алонсо, Зиеш, Хаверц, Вернер.

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Манди, Альбиоль, А. Морено, Пино, Морланес, Тригерос, Педраса, Ж. Морено, Ниньо.

11 августа, среда