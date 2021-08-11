Исполком УАФ переносится

12 августа в Доме Футбола должен был состояться исполком УАФ, на котором национальная сборная Украины получила бы нового главного тренера. Однако, по данным Sport.ua, в четверг исполкома не будет: его заседание перенесли на следующую неделю. Ориентировочно – на 17-18 августа. Но и эти даты – всего лишь базовые.
Причина такого поворота событий – серьезные сложности в переговорах по поводу ангажемента Сергея Реброва, главного претендента на вакантную должность наставника «сине-желтых», между руководством УАФ и эмиратским клубом «Аль-Айн». Не в последнюю очередь эти сложности возникли из-за того, что непосредственно в самом переговорном процессе боссы УАФ не участвуют: якобы все отдано на откуп агентам Реброва – Варге и Шаблию.
Если на протяжении ближайшей недели-полторы договорится с «Аль-Айном» не получится, то сборную Украины в качестве исполняющего обязанности возглавит Александр Петраков, приведший два года назад к чемпионским медалям сборную наших двадцатилетних футболистов на первенстве мира.
Источник — Sport.ua
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Можно и не готовиться.
Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК «Олимпийский» Украина будет принимать Францию.
С казахами все равно НИЧЬЯ, а с французами понятное дело серия прервётся!
Язык же без костей, но у цыганыков же пальцы настоящие.
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