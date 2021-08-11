Исполком УАФ переносится

Подписать Реброва оказалось сложнее, нежели предполагалось

  • 11.08.2021 19:01
  • 3833 просмотра
  • 26 комментариев
Исполком УАФ переносится
© УАФ

12 августа в Доме Футбола должен был состояться исполком УАФ, на котором национальная сборная Украины получила бы нового главного тренера. Однако, по данным Sport.ua, в четверг исполкома не будет: его заседание перенесли на следующую неделю. Ориентировочно – на 17-18 августа. Но и эти даты – всего лишь базовые.

Причина такого поворота событий – серьезные сложности в переговорах по поводу ангажемента Сергея Реброва, главного претендента на вакантную должность наставника «сине-желтых», между руководством УАФ и эмиратским клубом «Аль-Айн». Не в последнюю очередь эти сложности возникли из-за того, что непосредственно в самом переговорном процессе боссы УАФ не участвуют: якобы все отдано на откуп агентам Реброва – Варге и Шаблию.

Если на протяжении ближайшей недели-полторы договорится с «Аль-Айном» не получится, то сборную Украины в качестве исполняющего обязанности возглавит Александр Петраков, приведший два года назад к чемпионским медалям сборную наших двадцатилетних футболистов на первенстве мира.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
      turist86, 11.08.2021 20:35
    0
    І що тепер скаже Балабол Балаболович Павелко?
    06.08
    Андрій ПАВЕЛКО: «У понеділок збірна України отримає нового тренера»
    08.08
    Андрій ПАВЕЛКО: «Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів»
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 20:34
    0
    axylinam, 11.08.2021 19:36
    Первого сентября получим нового тренера
    Да чего там , времени ж навалом...
    Можно и не готовиться.
    Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК «Олимпийский» Украина будет принимать Францию.
    С казахами все равно НИЧЬЯ, а с французами понятное дело серия прервётся!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 11.08.2021 20:28
    0
    igor shmuylo, 11.08.2021 19:27
    Я не пойму был вариант с клисманом, почему ету кандит,. Не рассмотреть. Петраков нелучшая кандит. А скоро уже игри сборной, и потери очков, и можно а чемп. Мира не мичтать
    Какой Клизман , он вам звонил?
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    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 20:23
    0
    Иван Иванов, 11.08.2021 19:49
    Да не Шева, а ФФУ. Он причём. Они знали что контракт заканчивается, и..? И ни х я!
    Иванов! Тебя какой то миньон ищет на Минае, а ты тут фигнёй занимаешься.
    Ссылка
    Триглав
      Триглав, 11.08.2021 20:04
    0
    Ссылка
    Андрій Машко
      Андрій Машко, 11.08.2021 20:02
    -1
    Павелко вали нафік
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 11.08.2021 20:01
    +3
    Как же эта клоунада уже задолбала!
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 11.08.2021 19:49
    +1
    Fan_GOOD_FootBall, 11.08.2021 19:43
    Шева жесткую подставу зделал. Наверно боиться что его бывший партнер по клубу достигнет лутших рехудьтатов.
    Да не Шева, а ФФУ. Он причём. Они знали что контракт заканчивается, и..? И ни х я!
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 11.08.2021 19:48
    0
    Блин, уважаемая вся Украина. Вы поступаете х**ёво (и я вместе с вами блть). Тип подписал контракт - два месяца назад, готовит команду к сезону. Пусть это об**саные эмираты которые никому не нужны. А вы не смогли разрулить Шеву (хотя говорили что он до НГ, могли бы и Реброву сказать что он до августа) - но нет. А теперь он вам понадобился, и вы пренебрегая интересами клуба «Аль-Айн» переманиваете его. Это по свински. И если не дай бог у вас получится я буду себя считать свиньёй вместе со всеми своими согражданами, которые плевали на интересы других людей. Я хочу что бы был Ребров. Он лучший украинский тренер на данный момент. Тип который что-то смог на клубном уровне. На клубном, Карл! Это далеко не Шева. Но если так случится именно этим летом - надеюсь мы проиграем все матчи. Потому что это не честно, и не правильно. Я всё сказал.
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    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 11.08.2021 19:45
    +3
    Всегда было наш герой Сергей Ребров. А Шева на втором плане. Вот наверно и сыграла зависть. Мог бы и шепнуть другу что не собираеться продливать контракт.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 11.08.2021 19:43
    -1
    Шева жесткую подставу зделал. Наверно боиться что его бывший партнер по клубу достигнет лутших рехудьтатов.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.08.2021 19:42
    +3
    DK1961, 11.08.2021 19:27
    В юношнском футболе проще. Взрослых мужиков строить несравнимо сложнее
    Петраков тоже не мальчик. Задачи *cтроить* футболистов не стоит. Есть задача Построить команду, и Петраков ее построит .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.08.2021 19:36
    +2
    Первого сентября получим нового тренера
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 11.08.2021 19:35
    +2
    Пусть бы уже Луческу назначили,если речь идёт о временном назначение.Старик в курсе дела!
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 19:31
    +1
    Как я и думал. Работают в режиме Рады и ушли на каникулы до НГ.
    Язык же без костей, но у цыганыков же пальцы настоящие.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 11.08.2021 19:27
    -2
    Я не пойму был вариант с клисманом, почему ету кандит,. Не рассмотреть. Петраков нелучшая кандит. А скоро уже игри сборной, и потери очков, и можно а чемп. Мира не мичтать
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.08.2021 19:27
    +2
    KIEWADIM, 11.08.2021 19:24
    ,Я за Петракова. Пора брать свое мужик!!
    В юношнском футболе проще. Взрослых мужиков строить несравнимо сложнее
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.08.2021 19:24
    -3
    ,Я за Петракова. Пора брать свое мужик!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.08.2021 19:22
    -2
    Если я сейчас обозначу павелкинскую шайку кем они мне представляются - забанят точно. Противно это все
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 11.08.2021 19:16
    +2
    Без разницы! Хоть Алиева с Леоненко! Эти чурепашные все-равно играть не научатся...
    Ссылка
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