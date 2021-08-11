Почему трансфер Месси в ПСЖ – гигантская катастрофа современного футбола

Самая топовая сделка нынешнего окна является насмешкой над прежними принципами

  • 11.08.2021 16:45
  • 5560 просмотров
  • 17 комментариев
Почему трансфер Месси в ПСЖ – гигантская катастрофа современного футбола
© Твиттер ПСЖ. Лионель Месси

Кажется, со времен лета 2017 года, когда шейхи из «Пари Сен-Жермен» выложили 222 миллиона евро за форварда «Барселоны» Неймара, мировой футбол не знал столь серьезных потрясений, как то, что произошло накануне. Спустя четыре года за бразильцем в столицу Франции перебирается еще один культовый игрок для современной истории «блаугранас» - аргентинец Лионель Месси. Но если Неймар – это больше про финты, имидж и эпатаж, то Месси – это в чистом виде история про футбол, ибо шестикратным обладателем «Золотого мяча» запросто так не становятся.

Расчетливые боссы ПСЖ, очевидно, очень давно хотели подписать Месси. По сути, Неймара они взяли лишь потому, что тот оказался сговорчивее и доступнее в конкретный момент времени. Та история с бразильцем показала руководству «Барселоны», что казавшиеся феноменальными 222 миллиона евро в качестве клаусулы могут быть вполне достижимыми, если речь идет о безудержном желании катарских инвесторов сделать свой проект еще более пафосным. Именно поэтому в конце 2017 года каталонский клуб переподписал контракт с Месси на улучшенных для игрока условиях, клаусула по которому составляла 700 миллионов евро.

После истории с новым контрактом для Месси в 2017-м, в прессе много раз появлялась информация о том, что этот договор якобы является разрушительным для «Барселоны» - мол, аргентинцу достается так много денег, что весь остальной клуб только и вынужден, что работать на благо конкретного футболиста. Но в начале 2021-го издание Sport.es опровергло подобные сплетни, выложив результаты собственного расследования. По его данным, с момента подписания нового соглашения с «Барселоной» Месси получил от клуба порядка 390 миллионов евро, а вот принести в казну клуба аргентинец сумел 620 миллионов. Одни только спонсорские контракты с Месси и без него приносят каталонцам абсолютно разные деньги, с чем теперь клубу придется жить в дальнейшем. И это не говоря уже о доходах, получаемых от продажи футболок, корпоративных акций и прочего-прочего-прочего…

Но деньги, казалось бы, не будут являться ключевым фактором в истории Месси и «Барселоны». Настолько уж аргентинец прикипел душой к каталонскому клубу, где стал настоящей звездой и легендой мирового футбола, что многие его поклонники, которые также недолюбливают Криштиану Роналду, с гордостью отмечали – мол, наш любимец, в отличие от португальца, остается лоялен клубу своего сердца, и никакие скандалы, финансовые проблемы и другие факторы тому не помеха.

Первая «ласточка», говорящая о реальности ухода Месси из «Барселоны», «пролетела» еще минувшим летом. Тогда аргентинец неожиданно начал мини-войну против руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу, обернувшуюся историей с легендарным бурофаксом – документом, который аргентинец официально направил в клубный офис с требованием о досрочном расторжении контракта в одностороннем порядке. В итоге ситуацию удалось урегулировать, и Месси остался в «Барселоне», а ряд обозревателей даже сделали вывод, что таким образом Лионель просто хотел ускорить уход Бартомеу и приход на его место куда более дружелюбного и понятного для аргентинца Жоана Лапорты.

Впрочем, сезон-2020/21 выдался для «Барселоны» провальным. Команда вылетела уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем была разбита на своем поле ПСЖ со счетом 1:4… В чемпионате каталонцы также заняли разочаровывающее третье место, а победа в Кубке Испании едва ли подсластила в целом горькую пилюлю от неудач на основных фронтах. Ситуация в клубе, даже после ухода Бартомеу, не улучшалась и в плане экономики. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по одному из топовых клубов Испании, из-за чего «Барселона» погрязла в долгах, в том числе, и перед Месси – в феврале сообщалось, что аргентинцу «блаугранас» должны 63,5 миллиона евро.

Все это, в принципе, привело к логичному итогу летом нынешнего года, когда контракт Месси с «Барселоной» истек. Сперва боссы каталонцев кормили своих поклонников завтраками, заверяя, что новая сделка будет подписана, и что принципиальное согласие Лионеля на нее уже получено, но чем больше проходило времени, тем более серьезными становились опасения фанатов за судьбу своего любимца в команде. 1 июля Месси официально получил статус свободного агента, но даже после этого руководители клуба выражали уверенность, что легенду им удастся сберечь.


Твиттер ПСЖ

Примечательно, что в начале июня Лапорта заявлял о том, что продление контракта с Месси – это история не о деньгах. Босс уверял, что Лионель останется в команде едва ли не в любом случае, а ключевым условием выдвигает возможность видеть конкурентный состав, способный по-прежнему решать самые высокие задачи. В итоге, если опираться на официальные заявления, то Месси не остался в «Барселоне» из-за… позиции Ла Лиги, которая, как обтекаемо заявил каталонский клуб, выдвинула «экономические и структурные препятствия» для заключения новой сделки.

Более конкретно объяснять болельщикам, почему Месси покидает «Барселону», чем просто ссылаться на регламент и требования Ла Лиги, боссы каталонского клуба не пожелали. Лапорта выступил с обращением, в котором что-то пролепетал об ужасном экономическом положении «блаугранас», в чем не преминул возможности обвинить предшественников, но объяснить, почему Месси уходит так и не смог. Ситуация бы не выглядела настолько смешно и грустно одновременно, если бы за два месяца до этого тот таки Лапорта не пытался всех убедить в том, что вопрос будущего Лионеля в «Барселоне» никак не связан с деньгами. Оказывается, связан, да еще и напрямую.

Итак, мы подходим к тому, о чем не говорит прямо ни Лапорта, ни Месси, ни довольное руководство ПСЖ, но что фактически лежит на поверхности – многолетний лидер и легенда «Барселоны» покинул фактически родной для себя клуб из-за денег. Слезы, эмоции, грустные выражения лиц вынесем за скобки, ибо они выглядят просто элементом циничного зрелища, в которое окончательно превратился футбол. Как бы не хотелось это признавать романтикам «игры № 1», но этот вид спорта ныне ничем не лучше шоу-бизнеса – здесь практически такие же волчьи законы, и все упирается только в возможность зарабатывать как можно больше с каждым годом.

Еще циничнее во всей этой истории выглядит имя нового клуба Лионеля Месси – «Пари Сен-Жермен», с которым аргентинец подписал контракт по схеме 2+1. И вновь все связано исключительно с деньгами. Условно, перешел бы Лионель в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Баварию», то это не стало бы таким разочарованием, как его трансфер в ПСЖ. Столичный французский клуб ныне, подстраиваясь под систему требований финансового фейр-плей, а также тотальные экономические проблемы целого ряда других топ-клубов Европы, избрал новую тактику. Этим летом парижане на правах свободных агентов еще до Месси заполучили сразу нескольких сильнейших игроков – Джанлуиджи Доннарумму, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума… Наверное, не стоит лишний раз говорить, что каждый из них уехал в Париж вовсе не за славными традициями и честью поиграть в составе исторического континентального гранда.

Едва ли не до последнего Месси казался тем футболистом, которого проекты арабских инвесторов вроде «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити», даже при условии присутствия во втором Хосепа Гвардиолы, заполучить не смогут. Скорее, верилось, что из «Барселоны» Лионель подастся в США, чтоб, как и Пеле в свое время, дополучить причитающиеся ему деньги, фактически продавая уже не свою игру, а статусность и легендарность. Именно за океаном аргентинец имел все шансы как следует «подлататься», даже если бы сейчас подписал контракт с «Барселоной» на каких-то совершенно символических с финансовой точки зрения условиях. Но оставаться в «клубе всей своей жизни» Месси не стал, посчитав, видимо, недостойным играть за «копейки». А ведь, если бы Лионель выступил публично и заявил, что готов остаться в «Барсе» на минимальных условиях, то этот жест еще больше возвеличил бы его в глазах болельщиков клуба, сделав реально недосягаемым для всех остальных.

Но Месси отправился в «денежный мешок», чем дал повод для злорадства уже личным фанатам Криштиану Роналду, который пока никогда не играл в подобных проектах, а также окончательно обнажил гигантскую катастрофу современного футбола. Как бы не хотелось нам видеть романтические истории о любви и преданности к клубу, о вечных рекордах и обоюдосторонней лояльности, но бизнес давным-давно поглотил футбол, и именно он сейчас диктует свои законы миру «игры № 1». Поэтому нет ничего удивительного в том, что год от года растет количество матчей; что мнение болельщиков о путях развития футбола никого не интересует от слова «совсем», когда сильными мира сего принимаются контроверсионные решения, как, например, создание Европейской Суперлиги; что трансферные стоимости игроков уже легко «шкалят» за 100 и выше миллионов евро на фоне тотального обнищания клубов «средней руки», не говоря уже о представителях низшей касты…

Нынешний трансфер Месси в ПСЖ – это, по сути, то, что и должно было произойти. Да, хотелось верить в сказки, в добрых эльфов и мифических единорогов, но реальная действительность на таком уровне не оставляет романтике ни малейших шансов. Здесь все решают свои законы, основанные на экономическом анализе, оценке рисков и возможности получить максимальные дивиденды. Кажется, сейчас нечто подобное и произошло, ведь конкретно от сделки выиграл и Месси, и ПСЖ, и в какой-то степени даже «Барселона», которой не придется много тратиться и которая получит возможность начать развиваться заново, уже без аргентинской легенды.

Кто проиграл? Футбол. Тот, прежний, как его принято называть ныне, олдскульный. Кажется, его принципы и законы уже навсегда вычеркнуты из нынешней реальности, а потому об историях искренней преданности мы будем читать лишь в мемуарах Паоло Мальдини, Франческо Тотти, Райана Гиггза, Карлеса Пуйоля, Джейми Каррагера, Рожерио Сени – тех, кто был велик, и хотя до уровня Месси так и не добрался, но зато всегда оставался верным своим словам о преданности. Лионель же еще в 2011 году говорил: «Если я уйду из «Барсы», то только в Аргентину, чтобы там завершить выступления в футболе». Тогда, что правда, куда более молодой и неопытный Месси не понимал, что на родине ему никто не сможет платить по 35 миллионов евро на закате карьеры, как в ПСЖ…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    steelmaker
    online
      steelmaker, 11.08.2021 17:36
    -1
    Max123, 11.08.2021 17:22
    Месси, не мог получать меньшую зарплату чем 50% от прошлой. Это правила ЛаЛиги. Учитывая это - вся основа этой статьи посыпалась. Да и сама Барса не особо его держала, возможно даже вздыхнулы с облегчение. Так что обвинять Месси только меркантильности по меньшей мери не правильно. Грош цена таким поверхосным статейкам.
    P.S. Не фанат Месии или Барсы.
    где ссылка на первоисточник, где написано, что не мог получать менее 50%? И почему про это не говорил сам Месси или хотя бы президент Барселоны? Почему клуб шифровался за непонятными формулировками про "правила Ла Лиги" без конкретики? Вот когда будет ответ на все это, причем подкрепленный данными из официальных источников, тогда можно будет сказать, что Ваш комментарий чуть дороже того гроша, в который Вы так наскоро оценили эту статью.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 11.08.2021 17:35
    0
    КГ/АМ
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.08.2021 17:35
    +1
    Жизнь коротка...вот и весь разговор...можешь- бери...не крадет же
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 11.08.2021 17:27
    +2
    Гарний спеціаліст ні коли не буде працювати за маленьку зарплату, а Мессі - шестикратний володар "Золотого м'яча" і таке інше... Ось все кохання...
    Ссылка
    pl2012ua
      pl2012ua, 11.08.2021 17:25
    +1
    Тьху, найшли катастрофу. Люди бігають за надувним балоном по полю. Катастрофа була б, якщо це поле було заміновано, або астероїд на них впав. А так...
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 11.08.2021 17:23
    +1
    Если бы Месси перешел в игру гольф, то это были бы деньги. а пока это только футбол.
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 11.08.2021 17:22
    0
    Месси, не мог получать меньшую зарплату чем 50% от прошлой. Это правила ЛаЛиги. Учитывая это - вся основа этой статьи посыпалась. Да и сама Барса не особо его держала, возможно даже вздыхнулы с облегчение. Так что обвинять Месси только меркантильности по меньшей мери не правильно. Грош цена таким поверхосным статейкам.
    P.S. Не фанат Месии или Барсы.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 11.08.2021 17:15
    -1
    Трудно не согласиться с автором. Деньги, деньги, и еще раз деньги... Это доминирующий мотив и путь Месси. Клубы-денежные мешки" убивают спортивный принцип, убивают дух футбола.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 11.08.2021 17:15
    +1
    35 мільйонів євро на заході кар’єри? А як вам лярд за три роки? І Мессі вибрав футбол а не догравання за шалені гроші..
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 17:07
    -1
    Ностальгия, воспоминания о хорошем прошлом) Это как, когда вспоминают яркий многогранный, многонациональный футбол в СССР, и получают ярлык совкострадальца. Тогда тут о чём страдают?
    Цену евросолидарности (не партии хамелеонов) все увидели с приходом Ковида. Когда ЕС киданул Италию. Свои рубахи позакрывали кордоны, все хаты стали с краю и каждый сам за себя. Потому то Британия и свалила из этого цыганского табора вовремя.
    А шейхам вообще плевать с Бурдж Халифа на Европу и округи. Бабки, личный интерес, и интерес своей страны - вот лозунги будущего. И не стоит удивляться, если скоро будут разыгрывать кубок СП-2.
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 11.08.2021 17:03
    +1
    euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:58
    Ты посмотри как много сразу стало болельщиков ПСЖ на спор.юа.
    Сейчас по Минусам посчитаем.
    Глоры потянулись в теплые края?
    Грех большой.
    Не сотвори себе кумира..
    А где можно посмотреть на количество болельщиков ПСЖ? Мне аж самому стало интересно
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 11.08.2021 17:00
    0
    euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:58
    Ты посмотри как много сразу стало болельщиков ПСЖ на спор.юа.
    Сейчас по Минусам посчитаем.
    Глоры потянулись в теплые края?
    Грех большой.
    Не сотвори себе кумира..
    чего ты так? Людям просто плевать на футбол в том его виде, к которому привыкли некоторые другие. Глорики были всегда, сейчас их еще больше, потому что это культивируется. Так что ничего удивительного, что за Мессей потянутся и фанаты, для которых теперь ПСЖ будет топ-клубом.
    Ну, пусть так. Но вся эта байда с трансфером в ПСЖ однозначно Лёньку не красит. Мог бы поиграть год-полтора за бесценок, бабла что ли не хватает на Антонеллу?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:58
    -7
    Ты посмотри как много сразу стало болельщиков ПСЖ на спор.юа.
    Сейчас по Минусам посчитаем.
    Глоры потянулись в теплые края?
    Грех большой.
    Не сотвори себе кумира..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:55
    -4
    Пивная!! Ещё парочку побед в ЛЧ!
    На выигрыш ЛЧ в очередь сукины дети !!!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.08.2021 16:55
    -3
    этот уход месси из барселоны, словно перечеркнутая картина, на которую было любо наблюдать. очень жалко что он всю карьеру не проведет в барсе.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:52
    -9
    Я понял почему Месси взял #30!!!
    А #30 взял потому, что продался за 30 сребренников...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:51
    -9
    Продажный он
    2+1 по 35 в год.
    А Барса предлагала 135/5/2 =13,5 где-то в год.
    Вот и считайте.
    А говорит дело не в деньгах
    Ссылка
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