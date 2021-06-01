Жоан ЛАПОРТА: «Продление контракта Месси? Дело не в деньгах»

Аргентинец хочет видеть конкурентоспособную команду

  • 01.06.2021 18:38
  • 756 просмотров
  • 1 комментарий
Жоан ЛАПОРТА: «Продление контракта Месси? Дело не в деньгах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как идет работа над продлением контракта с Лионелем Месси:

«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет.

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Источник — Mundo Deportivo

(3 голоса)

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Комментарии
    OKs100
      OKs100, 01.06.2021 18:38
    +2
    Дело в больших деньгах.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 01.06.2021 18:38
    +2
    Дело в больших деньгах.
    Ссылка
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