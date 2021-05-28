Смотрят в будущее. Барселона предложила Месси контракт на 10 лет

Месси в будущем может перейти на должность в клубе

  • 28.05.2021 11:27
  • 1347 просмотров
  • 2 комментария
Смотрят в будущее. Барселона предложила Месси контракт на 10 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, «Барселона» предложила Лионелю Месси контракт сразу на 10 лет, чтобы аргентинец после завершения карьеры перешел на должность в клубе.

При этом Месси планирует через несколько лет доигрывать в МЛС, а руководство «Барселоны» хочет, чтобы Лионель в это время выступал амбассадором каталонского клуба.

Сообщается, что переговоры проходят активно, но пока форвард не готов дать свой ответ, так как клуб не объявил планы на новый сезон, а также не определился с тренером и трансферами.

Месси в составе сборной Аргентины готовится к Копа Америка.

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Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.05.2021 12:01
    0
    Бурёнку свою не отдам никому — такая скотина нужна самому.
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 28.05.2021 11:41
    0
    Идолопоклонничество никогда ничем хорошим не заканчивалось. И тут не закончится
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.05.2021 12:01
    0
    Бурёнку свою не отдам никому — такая скотина нужна самому.
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 28.05.2021 11:41
    0
    Идолопоклонничество никогда ничем хорошим не заканчивалось. И тут не закончится
    Ссылка
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