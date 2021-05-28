Смотрят в будущее. Барселона предложила Месси контракт на 10 лет

По информации испанских СМИ, «Барселона» предложила Лионелю Месси контракт сразу на 10 лет, чтобы аргентинец после завершения карьеры перешел на должность в клубе.

При этом Месси планирует через несколько лет доигрывать в МЛС, а руководство «Барселоны» хочет, чтобы Лионель в это время выступал амбассадором каталонского клуба.

Сообщается, что переговоры проходят активно, но пока форвард не готов дать свой ответ, так как клуб не объявил планы на новый сезон, а также не определился с тренером и трансферами.

Месси в составе сборной Аргентины готовится к Копа Америка.