ВИДЕО. Президент Барселоны: «У нас просто ужасное финансовое прошлое»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции рассказал о причинах, по которым не удалось продлить контракт с Лионелем Месси:
«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси...
Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.
Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.
Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.
В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров».
Источник — Twitter
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Это уже за гранью нормальности продавать и по купать игроков по 80-100 млн.Пора запретить покупки и продажи игроков свыше 50 млн.Пора реально трусонуть все лиги и весь футбол.
Так, жалкий и дешёвый глорик
Мне как фанату Барселоны печально это видеть
Так, жалкий и дешёвый глорик
Мне как фанату Барселоны печально это видеть
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