ВИДЕО. Президент Барселоны: «У нас просто ужасное финансовое прошлое»

Жоан Лапорта – о причинах ухода Лионеля Месси

  • 06.08.2021 15:57
  • 3498 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Президент Барселоны: «У нас просто ужасное финансовое прошлое»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции рассказал о причинах, по которым не удалось продлить контракт с Лионелем Месси:

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси...

Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.

Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.

Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. 

В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров».

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
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    BekXanov
      BekXanov, 06.08.2021 16:57
    0
    Сами создали условия такие сами залезли в яму а потом хотели за счёт супер лиги и без того увеличить свои долги и частично решить проблемы.
    Это уже за гранью нормальности продавать и по купать игроков по 80-100 млн.Пора запретить покупки и продажи игроков свыше 50 млн.Пора реально трусонуть все лиги и весь футбол.
    Ссылка
    yurchik553
    online
      yurchik553, 06.08.2021 16:46
    0
    У нас куча долгов говорили они, отпуская из клуба лучшего игрока мира бесплатно
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 06.08.2021 16:38
    0
    Цены на футболистов и их зарплаты уже давно за гранью реальности...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.08.2021 16:32
    +1
    Я бы сказал, что настоящее. Нужно жить по средствам.
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    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 16:32
    -2
    Dynamo Kyiv, 06.08.2021 16:27
    Тем временем человек который не зная английского делает себе ник очень не логичный своему поведению. Тебе надо было написать: idiot--Forever
    По моему idiot больше походит тебе, потому как ты даже в простом предложении не можешь логически связать мысль ??
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 06.08.2021 16:27
    +3
    alefteev77, 06.08.2021 16:10
    Реал и Барселона в огромных долгах, но при этом самые успешные клубы мира. Интересно куда смотрели в УЕФА? И вообще, что происходит в европейском футболе?
    успішні барса і реал були недавно,тепер як лавина покотяться вниз
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 06.08.2021 16:27
    +5
    smart--Forever, 06.08.2021 16:21
    Да какой ты фанат Барсы, если у тебя ник динамо киев
    Так, жалкий и дешёвый глорик
    Тем временем человек который не зная английского делает себе ник очень не логичный своему поведению. Тебе надо было написать: idiot--Forever
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 16:21
    -8
    Dynamo Kyiv, 06.08.2021 16:16
    Видно как человек гробит Барселону.
    Мне как фанату Барселоны печально это видеть
    Да какой ты фанат Барсы, если у тебя ник динамо киев
    Так, жалкий и дешёвый глорик
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 06.08.2021 16:16
    +4
    Видно как человек гробит Барселону.
    Мне как фанату Барселоны печально это видеть
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 06.08.2021 16:16
    +1
    Переборщили з з/п. Ну тепер вигрібайте. І зверніть увагу на Ла Масію.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.08.2021 16:10
    +1
    Реал и Барселона в огромных долгах, но при этом самые успешные клубы мира. Интересно куда смотрели в УЕФА? И вообще, что происходит в европейском футболе?
    Ссылка
    Александр Петров
      Александр Петров, 06.08.2021 16:03
    -1
    А кто вам виноват. Распускайте клуб, начинайте со 2-й лиги. Тоже самое касается остальных кто не умеет деньги тратить
    Ссылка
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