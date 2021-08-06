ВИДЕО. Президент Барселоны: «У нас просто ужасное финансовое прошлое»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции рассказал о причинах, по которым не удалось продлить контракт с Лионелем Месси:

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси...

Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.

Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.

Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.

В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров».