Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв Конте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
В поединке второго раунда украинка уступила британке Йоханне Конты (№41 WTA).
Монреаль. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 3:6, 2:6
Поначалу все складывалось неплохо. В первой партии Элины быстро повела с брейком, после чего немного отдала инициативу, но вовремя включилась. Конта после перенесенного ковида не выглядела соперницей, которая может остановить первую ракетку Украины. Возможно, так думала и сама Свитолина.
В трех первых геймах второго сета на приеме Элина имела шансы брейкануть, но каждый раз ей чего-то не хватало. А вот британка своими шансами в восьмом гейме сумела воспользоваться, под шумок забрав еще и шестое очко.
Это довольно неожиданно подкосило украинскую теннисистку, и в финальной партии упорной борьбы не получилось. Конта к большому удивлению повела с двумя брейками, уверенно защищая свою подачу. За весь сет Элина не заработала ни одного брейкпоинта, заслуженно проиграв эту встречу.
В текущем сезоне это уже пятое поражение украинки после выигрыша первого сета. Ранее это случалось намного реже. Впрочем, как и камбэки самой Элины.
Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.
В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф (№24 WTA) или россиянки Анастасии Потаповой (№100 WTA).
Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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