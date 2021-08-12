Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв Конте

Первая ракетка Украины могла закрывать матч в двух сетах, но проиграла в трех

  • 12.08.2021 01:34
  • 323 просмотра
  • 7 комментариев
Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
 
В поединке второго раунда украинка уступила британке Йоханне Конты (№41 WTA).  
 
Монреаль. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 3:6, 2:6

Поначалу все складывалось неплохо. В первой партии Элины быстро повела с брейком, после чего немного отдала инициативу, но вовремя включилась. Конта после перенесенного ковида не выглядела соперницей, которая может остановить первую ракетку Украины. Возможно, так думала и сама Свитолина.
 
В трех первых геймах второго сета на приеме Элина имела шансы брейкануть, но каждый раз ей чего-то не хватало. А вот британка своими шансами в восьмом гейме сумела воспользоваться, под шумок забрав еще и шестое очко.
 
Это довольно неожиданно подкосило украинскую теннисистку, и в финальной партии упорной борьбы не получилось. Конта к большому удивлению повела с двумя брейками, уверенно защищая свою подачу. За весь сет Элина не заработала ни одного брейкпоинта, заслуженно проиграв эту встречу.
 
В текущем сезоне это уже пятое поражение украинки после выигрыша первого сета. Ранее это случалось намного реже. Впрочем, как и камбэки самой Элины.
 
Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.
 
В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф (№24 WTA) или россиянки Анастасии Потаповой (№100 WTA).

Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ekvato
    online
      Ekvato, 12.08.2021 01:52
    0
    Stanislav Matusevych, 12.08.2021 01:49
    А потім до Станіслава Матусевича прийдуть його улюблені спеціялісти, і розкажуть, що бронза ОІ - це те, за що Еліні потрібно поставити прижиттєвий пам'ятник, незважаючи на третій рік суцільних невдач, геть забувши про те, які великі перспективи відкривалися перед Еліною ще після 2017-го. Зараз же, ніби у повному розквіті за віком, маємо бронзу ОІ, як одночасно диво та межу мрій. У мене слів не вистачає, щоб описати, наскільки мені шкода втрачених років Еліни...
    Я уже змирився, сильно не переживаю, бо бачу, що людина сама нічого не хоче міняти, їй комфортно. Маю величезні надії на Марту, вона-талант, аби не травми лише і не зіркова хвороба
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2021 01:49
    +1
    Ekvato, 12.08.2021 01:42
    Щоб виграти у Конти, треба хотіти виграти. Еля вийшла як на розминку. Не знаю, для чого сюди заявлялася, до US open ще час є, треба щось міняти, бо там захищати півфінал, куди вона не вийде однозначно, четвертьфінал буде за щастя, але ліпше, як каже Станіслав Матусевич, щоб вона вилетіла у першому колі, вилетіла з 10ки і може тоді, підуть зміни тренера і гри, бо інакше 3тє місце на олімпіаді буде останнім значимим успіхом у кар'єрі
    А потім до Станіслава Матусевича прийдуть його улюблені спеціялісти, і розкажуть, що бронза ОІ - це те, за що Еліні потрібно поставити прижиттєвий пам'ятник, незважаючи на третій рік суцільних невдач, геть забувши про те, які великі перспективи відкривалися перед Еліною ще після 2017-го. Зараз же, ніби у повному розквіті за віком, маємо бронзу ОІ, як одночасно диво та межу мрій. У мене слів не вистачає, щоб описати, наскільки мені шкода втрачених років Еліни...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.08.2021 01:43
    +1
    Жалюгідна гра, нічого не змінюється.
    Ссылка
    Ekvato
    online
      Ekvato, 12.08.2021 01:42
    +1
    Щоб виграти у Конти, треба хотіти виграти. Еля вийшла як на розминку. Не знаю, для чого сюди заявлялася, до US open ще час є, треба щось міняти, бо там захищати півфінал, куди вона не вийде однозначно, четвертьфінал буде за щастя, але ліпше, як каже Станіслав Матусевич, щоб вона вилетіла у першому колі, вилетіла з 10ки і може тоді, підуть зміни тренера і гри, бо інакше 3тє місце на олімпіаді буде останнім значимим успіхом у кар'єрі
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2021 01:42
    +2
    Все те ж саме. Немає стабільності та впевненості у своїх діях. Максимум на півтора сети Еліну вистачає. І якщо на ОІ вдавалося ці півтора сети видати після невдалого старту, то тут усе навпаки. Звичайно, можна зробити скидку на те, що бої Олімпіади проходили відносно недавно, і десь не вдалося відновитися, але ж Конта - це клієнтка Еліни, і вже давно нічого не показує. В кого ж тоді вигравати?
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 12.08.2021 01:41
    +1
    Соперник, который недавно переболел ковидом ещё которого до 5 раз обыграла, как умеет удивить, наверное не может жить без Монфиса, спецом слила чтобы с ними поехать Цинциннати, логично что сегодня он тоже сольет матч............ Ну хоть Элина медаль имеет в любой случае не провальная карьера
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    Vlad Veniamin
    online
      Vlad Veniamin, 12.08.2021 01:40
    0
    І знову перше коло і досвідос .
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