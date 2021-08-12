Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв Конте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.



В поединке второго раунда украинка уступила британке Йоханне Конты (№41 WTA).



Монреаль. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 3:6, 2:6

Поначалу все складывалось неплохо. В первой партии Элины быстро повела с брейком, после чего немного отдала инициативу, но вовремя включилась. Конта после перенесенного ковида не выглядела соперницей, которая может остановить первую ракетку Украины. Возможно, так думала и сама Свитолина.



В трех первых геймах второго сета на приеме Элина имела шансы брейкануть, но каждый раз ей чего-то не хватало. А вот британка своими шансами в восьмом гейме сумела воспользоваться, под шумок забрав еще и шестое очко.



Это довольно неожиданно подкосило украинскую теннисистку, и в финальной партии упорной борьбы не получилось. Конта к большому удивлению повела с двумя брейками, уверенно защищая свою подачу. За весь сет Элина не заработала ни одного брейкпоинта, заслуженно проиграв эту встречу.



В текущем сезоне это уже пятое поражение украинки после выигрыша первого сета. Ранее это случалось намного реже. Впрочем, как и камбэки самой Элины.



Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.



В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф (№24 WTA) или россиянки Анастасии Потаповой (№100 WTA).

Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.