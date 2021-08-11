Ястремская зачехлила ракетку на турнире в Монреале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в парном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.
В матче второго круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла седьмым сеяным австралийке Эллен Перес и Квете Пешке из Чехии.
Монреаль. Второй круг парного разряда
Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Эллен Перес / Квета Пешке – 2:6, 4:6
Ранее Ястремская завершила борьбу и в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua
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