Шахтер, Ворскла и Колос узнали соперников, Рух нашел домашний стадион

Главные новости за 19 июля на Sport.ua

  • 20.07.2021 06:02
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Шахтер, Ворскла и Колос узнали соперников, Рух нашел домашний стадион
© УЕФА

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 июля.

1. Шахтер узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q3 Лиги чемпионов. 19 июля в жеребьевке в швейцарском Ньоне приняли участие 20 команд.

2. Оппоненты для Ворсклы и Колоса. Результаты жеребьевки Q3 Лиги конференций. 19 июля в Ньоне для двух украинских клубов были определены соперники.

3. ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал договор с Ареной Львов. Команда будет проводить домашние матчи на львовском стадионе.

4. Возможные соперники Зари. Результаты жеребьевки Q3 Лиги Европы. 19 июля в жеребьевке в швейцарском Ньоне приняли участие 16 команд.

5. Старт сезона УПЛ под угрозой срыва. У Львова инфицировано 15 человек. Команду УПЛ настигла эпидемия коронавируса: заразились 11 игроков, 4 тренера.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа. Клаудио Спинелли продолжит карьеру в УПЛ.

7. ТаТоТаке: Во вторник Динамо может подписать форварда из Венесуэлы. Эрик Рамирес прибывает на медобследование.

8. Виталий ДУБРОВА: «Билодид приехала с одной целью – завоевать золото». Главный тренер сборной Украины по дзюдо – о первых впечатлениях от Токио и форме лидеров команды.

9. Источник: Винисиус Тобиас переходит в Шахтер за 6 миллионов евро. Правый защитник «Интернасьонала» станет игроком украинского клуба в феврале следующего года.

10. Топ-5 превратится в топ-4? Французская Лига 1 переживает жуткий кризис. Виной всему пандемия и катастрофическая ситуация вокруг продажи телевизионных прав.

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Источник — Sport.ua

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