ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал договор с Ареной Львов

Команда будет проводить домашние матчи на львовском стадионе

  • 19.07.2021 15:57
  • 1976 просмотров
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал договор с Ареной Львов
© ФК Рух

Украинский футбольный клуб «Рух», выступающий в УПЛ, определился с домашним стадионом на сезон 2021/2022. Домашние матчи команда будет проводить на «Арене Львов», соответствующий договор уже подписан.

«В ходе сложных переговоров между футбольным клубом «Рух» и руководством «Арены Львов» нам удалось достичь компромисса и подписать договор на условиях, выгодных для клуба.

За каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить 210 тысяч грн. Оплата подогрева будет происходить на условиях нашего клуба. На это «Рух» был готов с самого начала.

Благодарим за помощь в решении этого вопроса и достижении победы: министра спорта Вадиму Гутцайту, председателя ЛОГА Максима Козицкого, городского голову Андрея Садового, секретаря Львовского горсовета Маркиана Лопачака, депутатский корпус Львовского городского и областного советов и председателя Львовской ассоциации футбола Александра Шевченко. Также отдельная большая благодарность болельщикам «Руха», которые поддерживали нас в этот непростой период, и справедливым журналистам, которые достойно выполняют свой долг относительно информирования общества и справедливо освещали все события, связанные с нашим клубом. А тем «акулам пера», которые продаются за 30 сребреников — стыд и позор. Справедливость всегда будет выше ваших недоматериалов.

Футбольный клуб «Рух» совместно со своими партнерами и Львовским городским советом в дальнейшем сделает все возможное, чтобы стадиону «Украина» вернули третью категорию.

Ниже добавляем фрагмент договора, который футбольный клуб «Рух» заключил с «Ареной Львов», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Рух» мог быть исключен из УПЛ.

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:33
    +1
    Хоча я думаю Павелко не заспокоїться і ще буде Грицьку підс......рати втиху...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:32
    0
    Я як завжди обіцяю на всі матчі Руху і Львова ходити на Арену ! Радіймо, браття!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:30
    0
    Vladislav Pohily, 19.07.2021 16:25
    Застроили все Винники ресторанами, спортклубами, строят целый городок, где будет десяток полей, спа, ресторанов, горнолыжный курорт и т.д. за десятки млн. евро, судя по размаху, и пол месяца торговались, что бы не переплатить лишнее несколько десятков тысяч в национальной валюте. Да, этих богатых сложно понять).
    Ну Гриць принциповий у нас...
    Я радий, шо він вже не хоче вмирати і то всьо добудує! Я щиро переживав за Грицька! Він хоч і скупердяй і впертий але багато хороших справ робить для львівського футболу...
    Ссылка
    Batya
      Batya, 19.07.2021 16:26
    -1
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.07.2021 16:25
    +2
    Застроили все Винники ресторанами, спортклубами, строят целый городок, где будет десяток полей, спа, ресторанов, горнолыжный курорт и т.д. за десятки млн. евро, судя по размаху, и пол месяца торговались, что бы не переплатить лишнее несколько десятков тысяч в национальной валюте. Да, этих богатых сложно понять).
    Ссылка
    ::M@ks___7777::
    online
      ::M@ks___7777::, 19.07.2021 16:24
    -2
    Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 16:19
    Я не злой и не страшный. Я за правду. Прописка в Мариуполе, вперед домой играть. Заре простительно, она не бегает по всем стадионам.Начали в Запорожье и так и играют. А Шлюхта бегает и не может места найти. Мариуполь
    Скорей дынамо которое раз в пять лет чемпиоНьььь в крыжопыле будет играть
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.07.2021 16:20
    0
    В кто тотговорил, сто краще померти , Ну да ладно - это лучше, чем роспуск команды. Цигареовий барон не обеднеет. А павелкины с ... ки ещё те.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 16:19
    +3
    Я не злой и не страшный. Я за правду. Прописка в Мариуполе, вперед домой играть. Заре простительно, она не бегает по всем стадионам.Начали в Запорожье и так и играют. А Шлюхта бегает и не может места найти. Мариуполь
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 16:19
    +1
    Я не злой и не страшный. Я за правду. Прописка в Мариуполе, вперед домой играть. Заре простительно, она не бегает по всем стадионам.Начали в Запорожье и так и играют. А Шлюхта бегает и не может места найти. Мариуполь
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:18
    -4
    Тепер треба працювати над тим щоб Україну відновити, бо попередні бомжі запустили стадіон за 20 років... Всьо облізле і розвалюється!
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 19.07.2021 16:15
    -1
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 19.07.2021 16:13
    0
    хорошо что договорились , надо всегда находить компромисс в переговорах и Арена Львов будет работать и Руху не надо ни куда мотаться
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:12
    -1
    Добре шо Грицько вже не збирається вмирати... Принциповий ти наш...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:09
    -1
    Нарешті розум взяв гору! Молодець Грицько!
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 16:19
    +3
    Я не злой и не страшный. Я за правду. Прописка в Мариуполе, вперед домой играть. Заре простительно, она не бегает по всем стадионам.Начали в Запорожье и так и играют. А Шлюхта бегает и не может места найти. Мариуполь
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.07.2021 16:25
    +2
    Застроили все Винники ресторанами, спортклубами, строят целый городок, где будет десяток полей, спа, ресторанов, горнолыжный курорт и т.д. за десятки млн. евро, судя по размаху, и пол месяца торговались, что бы не переплатить лишнее несколько десятков тысяч в национальной валюте. Да, этих богатых сложно понять).
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:33
    +1
    Хоча я думаю Павелко не заспокоїться і ще буде Грицьку підс......рати втиху...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 16:19
    +1
    Я не злой и не страшный. Я за правду. Прописка в Мариуполе, вперед домой играть. Заре простительно, она не бегает по всем стадионам.Начали в Запорожье и так и играют. А Шлюхта бегает и не может места найти. Мариуполь
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:32
    0
    Я як завжди обіцяю на всі матчі Руху і Львова ходити на Арену ! Радіймо, браття!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 16:30
    0
    Vladislav Pohily, 19.07.2021 16:25
    Застроили все Винники ресторанами, спортклубами, строят целый городок, где будет десяток полей, спа, ресторанов, горнолыжный курорт и т.д. за десятки млн. евро, судя по размаху, и пол месяца торговались, что бы не переплатить лишнее несколько десятков тысяч в национальной валюте. Да, этих богатых сложно понять).
    Ну Гриць принциповий у нас...
    Я радий, шо він вже не хоче вмирати і то всьо добудує! Я щиро переживав за Грицька! Він хоч і скупердяй і впертий але багато хороших справ робить для львівського футболу...
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.07.2021 16:20
    0
    В кто тотговорил, сто краще померти , Ну да ладно - это лучше, чем роспуск команды. Цигареовий барон не обеднеет. А павелкины с ... ки ещё те.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 19.07.2021 16:13
    0
    хорошо что договорились , надо всегда находить компромисс в переговорах и Арена Львов будет работать и Руху не надо ни куда мотаться
    Ссылка
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