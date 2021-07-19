ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал договор с Ареной Львов

Украинский футбольный клуб «Рух», выступающий в УПЛ, определился с домашним стадионом на сезон 2021/2022. Домашние матчи команда будет проводить на «Арене Львов», соответствующий договор уже подписан.

«В ходе сложных переговоров между футбольным клубом «Рух» и руководством «Арены Львов» нам удалось достичь компромисса и подписать договор на условиях, выгодных для клуба.

За каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить 210 тысяч грн. Оплата подогрева будет происходить на условиях нашего клуба. На это «Рух» был готов с самого начала.

Благодарим за помощь в решении этого вопроса и достижении победы: министра спорта Вадиму Гутцайту, председателя ЛОГА Максима Козицкого, городского голову Андрея Садового, секретаря Львовского горсовета Маркиана Лопачака, депутатский корпус Львовского городского и областного советов и председателя Львовской ассоциации футбола Александра Шевченко. Также отдельная большая благодарность болельщикам «Руха», которые поддерживали нас в этот непростой период, и справедливым журналистам, которые достойно выполняют свой долг относительно информирования общества и справедливо освещали все события, связанные с нашим клубом. А тем «акулам пера», которые продаются за 30 сребреников — стыд и позор. Справедливость всегда будет выше ваших недоматериалов.

Футбольный клуб «Рух» совместно со своими партнерами и Львовским городским советом в дальнейшем сделает все возможное, чтобы стадиону «Украина» вернули третью категорию.

Ниже добавляем фрагмент договора, который футбольный клуб «Рух» заключил с «Ареной Львов», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Рух» мог быть исключен из УПЛ.