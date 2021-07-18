Рух и Арена Львов консенсуса не нашли. Львовский клуб будет исключен из УПЛ

На данный момент львовский «Рух» и «Арена Львов» так и не пришли к консенсусу.

Если никаких сдвигов в переговорах так и не будет, то львовский клуб будет исключен из УПЛ уже 19 июля.

В таком случае, 20 июля будет принято решение о включении луцкой «Волыни» в состав участников УПЛ.

Львовский клуб был недоволен финансовыми условиями от «Арены Львов» и хотел играть на стадионе «Украина», однако эта арена не получила нужную категорию допуска для проведения матчей УПЛ.

Клуб Григория Козловского также не получил разрешения на игру в Тернополе и намерен добиваться справедливости в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Волынь может заменить Рух в УПЛ