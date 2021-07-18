Рух и Арена Львов консенсуса не нашли. Львовский клуб будет исключен из УПЛ

Луцкая «Волынь» может заменить львовский «Рух» в предстоящем сезоне УПЛ

  • 18.07.2021 23:45
  • 1090 просмотров
  • 1 комментарий
Рух и Арена Львов консенсуса не нашли. Львовский клуб будет исключен из УПЛ
© ФК Рух Львов

На данный момент львовский «Рух» и «Арена Львов» так и не пришли к консенсусу.

Если никаких сдвигов в переговорах так и не будет, то львовский клуб будет исключен из УПЛ уже 19 июля.

В таком случае, 20 июля будет принято решение о включении луцкой «Волыни» в состав участников УПЛ.

Львовский клуб был недоволен финансовыми условиями от «Арены Львов» и хотел играть на стадионе «Украина», однако эта арена не получила нужную категорию допуска для проведения матчей УПЛ.

Клуб Григория Козловского также не получил разрешения на игру в Тернополе и намерен добиваться справедливости в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Волынь может заменить Рух в УПЛ

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alexander Romanchenko
    online
      Alexander Romanchenko, 19.07.2021 00:05
    +3
    Нахер вообще играть матчи и бороться?Кого хотят исключают ,кого хотят впихивают....Это не украинский футбол, а пи.дец какой то
    Ссылка
    Alexander Romanchenko
    online
      Alexander Romanchenko, 19.07.2021 00:05
    +3
    Нахер вообще играть матчи и бороться?Кого хотят исключают ,кого хотят впихивают....Это не украинский футбол, а пи.дец какой то
    Ссылка
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