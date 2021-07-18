Волынь может заменить Рух в УПЛ

Львовский клуб готов добиваться справедливости в Лозанне

  • 18.07.2021 18:27
  • 2479 просмотров
  • 10 комментариев
Волынь может заменить Рух в УПЛ
© ФК Волынь

Имеется вероятность, что вслед за донецким «Олимпиком» элитный дивизион украинского футбола покинет львовский «Рух». Если 19 июля «Рух» не согласится играть на «Арене-Львов» и вынужден будет прекратить выступление в УПЛ, то его в высшем дивизионе заменит «Волынь».

Среди команд, подававших документы на получение аттестата, дающего право выступать в УПЛ, у членов комиссии не было претензий только к «Волыни» и «Оболони». Однако лучане, финишировавшие седьмыми, имеют преимущество, поскольку опередили «пивоваров» в турнирной таблице.

В случае, если «Волынь» после продолжительного перерыва вернется в элиту, то в Первой лиге одно место окажется вакантным, и тогда сложно будет избежать дополнительного матча между командами, занявшими третьи места в своих группах Второй лиги. Его победитель и повысится в классе.

По имеющейся информации, в зависимости от завтрашних решений по львовским стадионам, ФК «Рух» не исключает возможности добиваться правды в Лозаннском спортивном арбитражном суде.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.07.2021 19:39
    +2
    BekXanov, 18.07.2021 18:57
    Смешно.Строить такую базу идти со второй лиги в вышку и потом всё гробить.С другой стороны реально пора учить команды что в первую очередь стадион и база.
    И все, судя из того, что известно из открытых источников, из-за того, что аренду увеличили с 200к до 270. Такие амбиции, супер академия, тренировочная база с десятком полей и тут зажать 70к для аренды классного стадиона... Опять же двуличность УАФ в вопросе аттестации Украины не защищаю, просто выглядит это все как-то не солидно со стороны Козловского на фоне всего того пафоса который создавался вокруг Руха в последние годы. Это тоже самое, если бы Ярославский сказал: "я возвращаюсь, что бы бороться за призовые места УПЛ, играть в еврокубках, но денег на аренду ОСК у меня нет, будем играть на Солнечном".
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 19:22
    0
    Сейчас Минай скажет та ну его нафиг.
    И заходит сразу металлист а Туда переходит Селя
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 18.07.2021 19:13
    0
    - Шо, опять?
    - Не опять, а снова...
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 18.07.2021 19:08
    -2
    Кто за?
    Единогласно!
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    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 18.07.2021 19:07
    0
    интересно, а почему Волыни не предложили заменить Олимпик?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.07.2021 19:04
    0
    Ищите женщину...Так и не выбили из Гриши село...надо уметь лавировать с евреями...а он подумал что схватил бога за бороду...теперь дорого заплатит за свои высказывания относительно директорши Арены, как не крути....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 18.07.2021 18:57
    +3
    Смешно.Строить такую базу идти со второй лиги в вышку и потом всё гробить.С другой стороны реально пора учить команды что в первую очередь стадион и база.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.07.2021 18:56
    -2
    Надо не в Лозанну, а к Зеленскому - пусть слуга решает!!!!!
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 18.07.2021 18:52
    -1
    Правильно мочить данецких в Лозанне!
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 18.07.2021 18:50
    +7
    як легко і свавільно викидають клуби з вишки,на якій підставі ?
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 18.07.2021 18:50
    +7
    як легко і свавільно викидають клуби з вишки,на якій підставі ?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 18.07.2021 18:57
    +3
    Смешно.Строить такую базу идти со второй лиги в вышку и потом всё гробить.С другой стороны реально пора учить команды что в первую очередь стадион и база.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.07.2021 19:39
    +2
    BekXanov, 18.07.2021 18:57
    Смешно.Строить такую базу идти со второй лиги в вышку и потом всё гробить.С другой стороны реально пора учить команды что в первую очередь стадион и база.
    И все, судя из того, что известно из открытых источников, из-за того, что аренду увеличили с 200к до 270. Такие амбиции, супер академия, тренировочная база с десятком полей и тут зажать 70к для аренды классного стадиона... Опять же двуличность УАФ в вопросе аттестации Украины не защищаю, просто выглядит это все как-то не солидно со стороны Козловского на фоне всего того пафоса который создавался вокруг Руха в последние годы. Это тоже самое, если бы Ярославский сказал: "я возвращаюсь, что бы бороться за призовые места УПЛ, играть в еврокубках, но денег на аренду ОСК у меня нет, будем играть на Солнечном".
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 19:22
    0
    Сейчас Минай скажет та ну его нафиг.
    И заходит сразу металлист а Туда переходит Селя
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 18.07.2021 19:13
    0
    - Шо, опять?
    - Не опять, а снова...
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 18.07.2021 19:07
    0
    интересно, а почему Волыни не предложили заменить Олимпик?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.07.2021 19:04
    0
    Ищите женщину...Так и не выбили из Гриши село...надо уметь лавировать с евреями...а он подумал что схватил бога за бороду...теперь дорого заплатит за свои высказывания относительно директорши Арены, как не крути....
    Ссылка
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