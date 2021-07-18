Волынь может заменить Рух в УПЛ

Имеется вероятность, что вслед за донецким «Олимпиком» элитный дивизион украинского футбола покинет львовский «Рух». Если 19 июля «Рух» не согласится играть на «Арене-Львов» и вынужден будет прекратить выступление в УПЛ, то его в высшем дивизионе заменит «Волынь».

Среди команд, подававших документы на получение аттестата, дающего право выступать в УПЛ, у членов комиссии не было претензий только к «Волыни» и «Оболони». Однако лучане, финишировавшие седьмыми, имеют преимущество, поскольку опередили «пивоваров» в турнирной таблице.

В случае, если «Волынь» после продолжительного перерыва вернется в элиту, то в Первой лиге одно место окажется вакантным, и тогда сложно будет избежать дополнительного матча между командами, занявшими третьи места в своих группах Второй лиги. Его победитель и повысится в классе.

По имеющейся информации, в зависимости от завтрашних решений по львовским стадионам, ФК «Рух» не исключает возможности добиваться правды в Лозаннском спортивном арбитражном суде.