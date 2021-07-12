Ужасные туалеты. В УАФ пояснили, почему стадион Украина лишен 3-й категории

Глава комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович рассказал, почему львовский стадион «Украина» лишен 3-й категории, что делает невозможным проведение на нем матчей УПЛ.

«Процедура перехода из реестров на категорийность стадионов в Украине продолжается уже два года. Было направлено множество официальных обращений по устранению недостатков на тех или иных стадионах.

Но, к сожалению, мы имеем ряд стадионов, которые за все это время не проводят никаких работ и состояние этих арен только ухудшается. К таким можно отнести, например, днепровский стадион «Метеор» или львовский стадион «Украина», инфраструктура которого год за годом приходит в упадок.

Например, на львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном.

Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций.

Закономерно, что наличие этих и других недостатков исключает отнесение стадиона к 3-й категории. Особенно жаль, что так происходит с аренами, на которых проходили исторические матчи для всего украинского футбола».