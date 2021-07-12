Ужасные туалеты. В УАФ пояснили, почему стадион Украина лишен 3-й категории

Львовским командам «Рух» и «Львов» теперь негде играть

  • 12.07.2021 23:25
  • 1459 просмотров
  • 6 комментариев
Ужасные туалеты. В УАФ пояснили, почему стадион Украина лишен 3-й категории
© ФК Карпаты Львов. Стадион Украина

Глава комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович рассказал, почему львовский стадион «Украина» лишен 3-й категории, что делает невозможным проведение на нем матчей УПЛ.

«Процедура перехода из реестров на категорийность стадионов в Украине продолжается уже два года. Было направлено множество официальных обращений по устранению недостатков на тех или иных стадионах.

Но, к сожалению, мы имеем ряд стадионов, которые за все это время не проводят никаких работ и состояние этих арен только ухудшается. К таким можно отнести, например, днепровский стадион «Метеор» или львовский стадион «Украина», инфраструктура которого год за годом приходит в упадок.

Например, на львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном.

Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций.

Закономерно, что наличие этих и других недостатков исключает отнесение стадиона к 3-й категории. Особенно жаль, что так происходит с аренами, на которых проходили исторические матчи для всего украинского футбола».

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Источник — Чемпион

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 13.07.2021 00:17
    +2
    Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
    Це не логіка, а галімі відмазки. Подивіться перелік стадіонів які ця мафія сертифікувала на 3-тю категорію, і тоді стане все зрозуміло.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 00:13
    +1
    пускай делают стадионы, все правильно, а то хотят играть в УПЛ, а играть не начем) Десна в Чернигове сделали стадион, Колос тоже свой построили , чем они лучше или хуже других клубов.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.07.2021 00:12
    -4
    Ви ще не бачили стадіон "Динамо", коли там Динамо грало))) ріки мочі поглинали взуття)))
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.07.2021 00:11
    +7
    Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
    Можливо і так, однак до переліку стадіонів 3-ї категорії чомусь увійшли арени, які і близько не дотягують до стадіона Україна, а аргумент типу жахливі туалети для вболівальників - це тупа відмазка та замилування очей. Якщо туалети - це нарізний камінь, то Козловський зо тиждень часу їх хоч мармуром обкладе, однак Павелко і Ко усіма можливості засобами намагається втюхати Руху та ФК Львів "Арену Львів", з якою ці клуби не хочуть співпрацювати через березневі "розклади" Павелки щодо матчів збірної (які так і не відбулися), то підготовки до них поля + переноси "димашніх" матчів львівських команд на інші поля...
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    0
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.07.2021 23:43
    +7
    Павелку негде посрать 😂😂😂
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.07.2021 00:11
    +7
    Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
    Можливо і так, однак до переліку стадіонів 3-ї категорії чомусь увійшли арени, які і близько не дотягують до стадіона Україна, а аргумент типу жахливі туалети для вболівальників - це тупа відмазка та замилування очей. Якщо туалети - це нарізний камінь, то Козловський зо тиждень часу їх хоч мармуром обкладе, однак Павелко і Ко усіма можливості засобами намагається втюхати Руху та ФК Львів "Арену Львів", з якою ці клуби не хочуть співпрацювати через березневі "розклади" Павелки щодо матчів збірної (які так і не відбулися), то підготовки до них поля + переноси "димашніх" матчів львівських команд на інші поля...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.07.2021 23:43
    +7
    Павелку негде посрать 😂😂😂
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 13.07.2021 00:17
    +2
    Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
    Це не логіка, а галімі відмазки. Подивіться перелік стадіонів які ця мафія сертифікувала на 3-тю категорію, і тоді стане все зрозуміло.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 00:13
    +1
    пускай делают стадионы, все правильно, а то хотят играть в УПЛ, а играть не начем) Десна в Чернигове сделали стадион, Колос тоже свой построили , чем они лучше или хуже других клубов.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 12.07.2021 23:50
    0
    І що заважає навести на стадіоні порядок? Уміють же у нас ламати, а будувати не навчились. Тому в рішенні федерації є певна логіка. Час іде, стандарти якості змінюються.
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