На каких стадионах Украины можно играть в футбол. Полный список от УАФ

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля 2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу. Список утвержден Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, заседание которого состоялось 9 июля.
Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 4-й категории УАФ:
- «Арена Львов», г. Львов
- «Ворскла» им. А.Бутовского, г. Полтава
- «Днепр-Арена», г. Днепр
- НСК «Олимпийский», г. Киев
- ОСК «Металлист», г. Харьков
- «Славутич-Арена», г. Запорожье
- «Черноморец», г. Одесса.
Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 3-й категории УАФ:
- «Авангард», г. Луцк
- «Авангард», г. Ужгород
- «Динамо» им. Лобановского, г. Киев
- «Звезда», г. Кропивницкий
- «Колос», с. Ковалевка Киевской обл.
- КСК «Ника», г. Александрия Кировоградской обл.
- «Оболонь Арена», г. Киев
- «Стадион им. Бойко», г. Мариуполь Донецкой обл.
- «Тернопольский городской стадион им. Шухевича», г. Тернополь
- «Центральный городской стадион», г. Николаев
- «Центральный стадион», г. Черкассы
- ОНСЦ «Чернигов», г. Чернигов.
Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 2-й категории УАФ:
- «Авангард», г. Краматорск Донецкой обл.
- «Блюминг», г. Краматорск Донецкой обл.
- «Буковина», г. Черновцы
- «Горняк», г. Кривой Рог Днепропетровской обл.
- «Ингулец», г. Петрово Кировоградской обл.
- «Кремень-Арена им. О.Бабаева», г. Кременчуг Полтавской обл.
- «Левый берег», г. Киев
- «Метеор», г. Днепр
- «Минай-Арена», с. Минай Закарпатской обл.
- «Нефтяник», г. Ахтырка Сумской обл.
- * «НТК им. В. Банникова», г. Киев
- «Парк Победы», г. Николаев
- «Подолье», г. Хмельницкий
- «Движение», г. Ивано-Франковск
- «Скиф», г. Львов
- «Солнечный», г. Харьков
- «Украина», г. Львов
- «Центральный стадион Полесья», г. Житомир
- «Юбилейный», г. Сумы
- «Юность», г. Волочиск Хмельницкой обл.
- «Юность», г. Горишние Плавни Полтавской обл.
- «Юность», г. Чернигов.
* Как стадион национальной ассоциации, в случае необходимости, может быть задействован для проведения международных матчей и матчей УПЛ.
Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 1-й категории УАФ:
- «Авангард», г. Змиев Харьковской обл.
- «Авангард», г. Сумы
- «Азовец», г. Мариуполь Донецкой обл.
- «Альянс-Арена», с. Байрак Сумской обл.
- «Виктория», пгт Николаевка Сумской обл.
- «Ворскла-Смена», с. Нижние Мельницы Полтавской обл.
- «Головковский», с. Головковка Кировоградской обл.
- «Динамо», г. Харьков.
- «Диназ» с. Демидов Киевской обл.
- «Электрометаллург», г. Никополь Днепропетровской обл.
- «Энергетик», г. Бурштын Ивано-Франковской обл.
- «Энергия», г. Новая Каховка Херсонской обл.
- «Затис», пгт Горностаевка Херсонской обл.
- «Западный», г. Мариуполь Донецкой обл.
- «Заря», с. Белозерье Черкасской обл.
- «Иван», г. Одесса.
- «Изотоп», г. Вараш Ровенской обл.
- «Ирпенский городской стадион Чемпион», г. Ирпень Киевской обл.
- «Княжа Арена» с. Счастливое Киевской обл.
- «Колос», г. Березное Ровенской обл.
- «Колос», г. Борисполь Киевской обл.
- «Колос», г. Дунаевцы Хмельницкой обл.
- «Колос», г. Костополь Ровенской обл.
- «Колос», пгт Млинов Ровенской обл.
- «Колос», с. Чкалово Днепропетровской обл.
- «Кристалл», г. Херсон
- «Локомотив», г. Полтава
- «Лтава», г. Полтава
- «Мальва», г. Черновцы
- «Марьяновский», с. Марьяновка Херсонской обл.
- «Машиностроитель», г. Карловка Полтавской обл.
- «Медик», г. Моршин Львовской обл.
- «Новая Бавария» г. Харьков.
- КСК «Олимп», г. Александрия. Кировоградской обл.
- «Олимпийский», г. Каховка Херсонской обл.
- «Олимпийские резервы», г. Днепр
- «Подшипник», г. Луцк
- Поле №1 «Мункач футбольная академия», с. Дерцен Закарпатской обл.
- Поле №6 «Мункач футбольная академия», с. Дерцен Закарпатской обл.
- Поле №6 НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
- Поле №7 НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
- «Сокол», г. Львов
- «Сокол», г. Стрый Львовской обл.
- «Спартак», г. Одесса
- «Спартак-Арена», г. Житомир
- «Стадион им. Б. Маркевича», г. Винники Львовской обл.
- «Стадион им. Б. Тропанца», с. Заря Одесской обл.
- «Стадион им. В. Куца», г. Тростянец Сумской обл.
- «Стадион им. В. Мельника», г. Обухов Киевской обл.
- «Стадион им. А. Поворознюка» с. Владимировка Кировоградской обл.
- Стадион УТБ «Горняк», г. Кривой Рог Днепропетровской обл.
- Стадион УТБ «Мариуполь», г. Мариуполь Донецкой обл.
- Стадион УТБ «Металлист», г. Высокий Харьковской обл.
- Стадион УТБ «Оболонь», г. Буча Киевской обл.
- Стадион УТБ «Полтава», с. Копили Полтавской обл.
- Стадион СОК «Люстдорф», г. Одесса.
- «Торпедо», г. Запорожье.
- «Трудовые резервы», г. Белая Церковь Киевской обл.
- «Хет-Трик Арена», г. Ивано-Франковск
- «Центральный городской стадион», г. Винница
- «Центральный городской стадион» (верхнее поле), г. Николаев.
- «Центральный городской стадион Спартак», г. Коростень Житомирской обл.
- «Центральный стадион», г. Умань Черкасской обл.
- «Центральный стадион», пгт Калиновка Киевской обл.
- «Центральный стадион им. М.Бруквенка», пгт Макаров Киевской обл.
- «Чернигов-Арена», г. Чернигов
- «Юбилейный», г. Буча Киевской обл.
- Манеж НТВ «Днепр», г. Днепр
- Манеж НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
- Манеж СК «Ильичевец», г. Мариуполь Донецкой обл.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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