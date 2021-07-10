На каких стадионах Украины можно играть в футбол. Полный список от УАФ

Украинская ассоциация футбола обнародовала список стадионов по категориям

  • 10.07.2021 03:20
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На каких стадионах Украины можно играть в футбол. Полный список от УАФ
© УАФ. НСК Олимпийский

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля 2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу. Список утвержден Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, заседание которого состоялось 9 июля.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 4-й категории УАФ:

  • «Арена Львов», г. Львов
  • «Ворскла» им. А.Бутовского, г. Полтава
  • «Днепр-Арена», г. Днепр
  • НСК «Олимпийский», г. Киев
  • ОСК «Металлист», г. Харьков
  • «Славутич-Арена», г. Запорожье
  • «Черноморец», г. Одесса.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 3-й категории УАФ:

  • «Авангард», г. Луцк
  • «Авангард», г. Ужгород
  • «Динамо» им. Лобановского, г. Киев
  • «Звезда», г. Кропивницкий
  • «Колос», с. Ковалевка Киевской обл.
  • КСК «Ника», г. Александрия Кировоградской обл.
  • «Оболонь Арена», г. Киев
  • «Стадион им. Бойко», г. Мариуполь Донецкой обл.
  • «Тернопольский городской стадион им. Шухевича», г. Тернополь
  • «Центральный городской стадион», г. Николаев
  • «Центральный стадион», г. Черкассы
  • ОНСЦ «Чернигов», г. Чернигов.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 2-й категории УАФ:

  • «Авангард», г. Краматорск Донецкой обл.
  • «Блюминг», г. Краматорск Донецкой обл.
  • «Буковина», г. Черновцы
  • «Горняк», г. Кривой Рог Днепропетровской обл.
  • «Ингулец», г. Петрово Кировоградской обл.
  • «Кремень-Арена им. О.Бабаева», г. Кременчуг Полтавской обл.
  • «Левый берег», г. Киев
  • «Метеор», г. Днепр
  • «Минай-Арена», с. Минай Закарпатской обл.
  • «Нефтяник», г. Ахтырка Сумской обл.
  • * «НТК им. В. Банникова», г. Киев
  • «Парк Победы», г. Николаев
  • «Подолье», г. Хмельницкий
  • «Движение», г. Ивано-Франковск
  • «Скиф», г. Львов
  • «Солнечный», г. Харьков
  • «Украина», г. Львов
  • «Центральный стадион Полесья», г. Житомир
  • «Юбилейный», г. Сумы
  • «Юность», г. Волочиск Хмельницкой обл.
  • «Юность», г. Горишние Плавни Полтавской обл.
  • «Юность», г. Чернигов.

* Как стадион национальной ассоциации, в случае необходимости, может быть задействован для проведения международных матчей и матчей УПЛ.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 1-й категории УАФ:

  • «Авангард», г. Змиев Харьковской обл.
  • «Авангард», г. Сумы
  • «Азовец», г. Мариуполь Донецкой обл.
  • «Альянс-Арена», с. Байрак Сумской обл.
  • «Виктория», пгт Николаевка Сумской обл.
  • «Ворскла-Смена», с. Нижние Мельницы Полтавской обл.
  • «Головковский», с. Головковка Кировоградской обл.
  • «Динамо», г. Харьков.
  • «Диназ» с. Демидов Киевской обл.
  • «Электрометаллург», г. Никополь Днепропетровской обл.
  • «Энергетик», г. Бурштын Ивано-Франковской обл.
  • «Энергия», г. Новая Каховка Херсонской обл.
  • «Затис», пгт Горностаевка Херсонской обл.
  • «Западный», г. Мариуполь Донецкой обл.
  • «Заря», с. Белозерье Черкасской обл.
  • «Иван», г. Одесса.
  • «Изотоп», г. Вараш Ровенской обл.
  • «Ирпенский городской стадион Чемпион», г. Ирпень Киевской обл.
  • «Княжа Арена» с. Счастливое Киевской обл.
  • «Колос», г. Березное Ровенской обл.
  • «Колос», г. Борисполь Киевской обл.
  • «Колос», г. Дунаевцы Хмельницкой обл.
  • «Колос», г. Костополь Ровенской обл.
  • «Колос», пгт Млинов Ровенской обл.
  • «Колос», с. Чкалово Днепропетровской обл.
  • «Кристалл», г. Херсон
  • «Локомотив», г. Полтава
  • «Лтава», г. Полтава
  • «Мальва», г. Черновцы
  • «Марьяновский», с. Марьяновка Херсонской обл.
  • «Машиностроитель», г. Карловка Полтавской обл.
  • «Медик», г. Моршин Львовской обл.
  • «Новая Бавария» г. Харьков.
  • КСК «Олимп», г. Александрия. Кировоградской обл.
  • «Олимпийский», г. Каховка Херсонской обл.
  • «Олимпийские резервы», г. Днепр
  • «Подшипник», г. Луцк
  • Поле №1 «Мункач футбольная академия», с. Дерцен Закарпатской обл.
  • Поле №6 «Мункач футбольная академия», с. Дерцен Закарпатской обл.
  • Поле №6 НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
  • Поле №7 НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
  • «Сокол», г. Львов
  • «Сокол», г. Стрый Львовской обл.
  • «Спартак», г. Одесса
  • «Спартак-Арена», г. Житомир
  • «Стадион им. Б. Маркевича», г. Винники Львовской обл.
  • «Стадион им. Б. Тропанца», с. Заря Одесской обл.
  • «Стадион им. В. Куца», г. Тростянец Сумской обл.
  • «Стадион им. В. Мельника», г. Обухов Киевской обл.
  • «Стадион им. А. Поворознюка» с. Владимировка Кировоградской обл.
  • Стадион УТБ «Горняк», г. Кривой Рог Днепропетровской обл.
  • Стадион УТБ «Мариуполь», г. Мариуполь Донецкой обл.
  • Стадион УТБ «Металлист», г. Высокий Харьковской обл.
  • Стадион УТБ «Оболонь», г. Буча Киевской обл.
  • Стадион УТБ «Полтава», с. Копили Полтавской обл.
  • Стадион СОК «Люстдорф», г. Одесса.
  • «Торпедо», г. Запорожье.
  • «Трудовые резервы», г. Белая Церковь Киевской обл.
  • «Хет-Трик Арена», г. Ивано-Франковск
  • «Центральный городской стадион», г. Винница
  • «Центральный городской стадион» (верхнее поле), г. Николаев.
  • «Центральный городской стадион Спартак», г. Коростень Житомирской обл.
  • «Центральный стадион», г. Умань Черкасской обл.
  • «Центральный стадион», пгт Калиновка Киевской обл.
  • «Центральный стадион им. М.Бруквенка», пгт Макаров Киевской обл.
  • «Чернигов-Арена», г. Чернигов
  • «Юбилейный», г. Буча Киевской обл.
  • Манеж НТВ «Днепр», г. Днепр
  • Манеж НТВ «Конча-Заспа», г. Киев
  • Манеж СК «Ильичевец», г. Мариуполь Донецкой обл.
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 03:51
    -1
    НСК «Олимпийский» - для кротов.
    Остальные киевские ноунеймы с великой совковой историей при царе Горохе пусть топчут динамо Лобановского
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