На каких стадионах Украины можно играть в футбол. Полный список от УАФ

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля 2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу. Список утвержден Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, заседание которого состоялось 9 июля.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 4-й категории УАФ:

«Арена Львов», г. Львов

«Ворскла» им. А.Бутовского, г. Полтава

«Днепр-Арена», г. Днепр

НСК «Олимпийский», г. Киев

ОСК «Металлист», г. Харьков

«Славутич-Арена», г. Запорожье

«Черноморец», г. Одесса.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 3-й категории УАФ:

«Авангард», г. Луцк

«Авангард», г. Ужгород

«Динамо» им. Лобановского, г. Киев

«Звезда», г. Кропивницкий

«Колос», с. Ковалевка Киевской обл.

КСК «Ника», г. Александрия Кировоградской обл.

«Оболонь Арена», г. Киев

«Стадион им. Бойко», г. Мариуполь Донецкой обл.

«Тернопольский городской стадион им. Шухевича», г. Тернополь

«Центральный городской стадион», г. Николаев

«Центральный стадион», г. Черкассы

ОНСЦ «Чернигов», г. Чернигов.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 2-й категории УАФ:

«Авангард», г. Краматорск Донецкой обл.

«Блюминг», г. Краматорск Донецкой обл.

«Буковина», г. Черновцы

«Горняк», г. Кривой Рог Днепропетровской обл.

«Ингулец», г. Петрово Кировоградской обл.

«Кремень-Арена им. О.Бабаева», г. Кременчуг Полтавской обл.

«Левый берег», г. Киев

«Метеор», г. Днепр

«Минай-Арена», с. Минай Закарпатской обл.

«Нефтяник», г. Ахтырка Сумской обл.

* «НТК им. В. Банникова», г. Киев

«Парк Победы», г. Николаев

«Подолье», г. Хмельницкий

«Движение», г. Ивано-Франковск

«Скиф», г. Львов

«Солнечный», г. Харьков

«Украина», г. Львов

«Центральный стадион Полесья», г. Житомир

«Юбилейный», г. Сумы

«Юность», г. Волочиск Хмельницкой обл.

«Юность», г. Горишние Плавни Полтавской обл.

«Юность», г. Чернигов.

* Как стадион национальной ассоциации, в случае необходимости, может быть задействован для проведения международных матчей и матчей УПЛ.

Стадионы, которые соответствуют структурным критериям 1-й категории УАФ: