Возможные соперники Зари. Результаты жеребьевки Q3 Лиги Европы

19 июля в жеребьевке в швейцарском Ньоне приняли участие 16 команд

  • 19.07.2021 14:16
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Возможные соперники Зари. Результаты жеребьевки Q3 Лиги Европы
© УЕФА

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы.

В третьем отборочном раунде ЛЕ сыграют 16 клубов, часть которых станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).

Луганская «Заря», как бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу на один раунд позже, с Q4 ЛЕ (жеребьевка пройдет 2 августа). Если выиграет – попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет, то будет играть в групповом раунде Лиги конференций. Еврокубковая осень луганчанам обеспечена.

  • Матчи Q3 Лиги Европы состоятся 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует.

Победители противостояний Q3 выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы, а проигравшие попадут в соответствующий путь Q4 Лиги конференций.

10 команд, вылетевших из Пути чемпионов Лиги чемпионов во втором отборочном раунде Q2, переходят в третий отборочный раунд Q3 Лиги Европы.

Три команды, вылетевшие из Основного пути Лиги чемпионов во втором отборочном раунде Q2, присоединятся к трем командам, стартующим в Лиге Европы на Основном пути с третьего отборочного раунда Q3 («Яблонец» Чехия, «Сент-Джонстон» Шотландия, «Анортосис» Кипр). 

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Проигравшие команды переходят в Лигу Европы

Жеребьевка Q3 Лиги Европы

5 и 12 августа

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Источник — Sport.ua

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