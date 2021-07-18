Заря стартует позже. Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 19 июля в 14:00 по Киеву.

Луганская «Заря», как бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу на один раунд позже, с Q4 ЛЕ. Если выиграет – попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет, то будет играть в групповом раунде Лиги конференций. Еврокубковая осень луганчанам обеспечена.

Матчи Q3 Лиги Европы состоятся 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует.

Победители противостояний Q3 выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы, а проигравшие попадут в соответствующий путь Q4 Лиги конференций УЕФА.

В третьем отборочном раунде ЛЕ сыграют 16 клубов, часть которых станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).

Путь чемпионов. 10 команд, вылетевших из Пути чемпионов Лиги чемпионов во втором отборочном раунде, переходят в третий отборочный раунд Лиги Европы. Команды определятся позже.

Основной путь. Три команды, вылетевшие из Основного пути Лиги чемпионов во втором отборочном раунде, присоединятся к трем командам, стартующим в Лиге Европы на Основном пути с третьего отборочного раунда.

Как пройдет жеребьевка. Представители одной национальной ассоциации разводятся по разным парам. Для Пути чемпионов посев не предусмотрен. Проводится слепая жеребьевка.

Клубы, напрямую вышедшие в третий отборочный раунд Основного пути, будут сеяными по отношению к клубам, вылетевшим из Лиги чемпионов на Пути представителей лиг после второго отборочного раунда.

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Проигравшие команды переходят в Лигу Европы

Жеребьевка Q3 Лиги Европы

Сеяные и несеяные команды

5 и 12 августа