Старт сезона УПЛ под угрозой срыва. У Львова инфицировано 15 человек

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что команду ПФК «Львов» настигла эпидемия коронавируса:
«Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК «Львов» сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро с температурой. А через 4 дня матч с «Мариуполем».
Другая львовская команда «Рух» находится под угрозой снятия с УПЛ из-за проблем со стадионом.
Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву 💥 Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем... 😱— Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021
Источник — Twitter
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Ну уж извините. Так бывает, что у разных людей разное мнение. Плохо, когда у всех одинаковое мнение и нельзя высказать свое, другое, отличное от массового.
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Был в одной больнице, инфекционном отделении мыла нет в туалете. И всем по....
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Бурбас известный врас-вирусолог. Вообще-то в медицине десятки причин температуры могут быть.
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В прошлом году было запрещено ходить в парки и на природу, но было разрешено ходить в Эпицентры, которые были забиты людьми.
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На групповом этапе Евро-2021 в Лондоне было запрещено заполнять 100% стадион, а на финальному матче Уэмбли был забит под завязку.
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Я никогда не поверю, что политики в Украине беспокоятся о здоровье простого народа. Они беспокоятся только про себя и свои семьи. Им насрать на медицину. Больницы в Украине ужасны в большинстве своем.
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
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Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
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Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
-
Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
-
Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
-
Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
-
Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
-
Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
-
Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
-
Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
Львов.
Львов - город сенсаций
-
Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
-
Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
-
Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
-
Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
-
Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
-
Ну уж извините. Так бывает, что у разных людей разное мнение. Плохо, когда у всех одинаковое мнение и нельзя высказать свое, другое, отличное от массового.
-
Был в одной больнице, инфекционном отделении мыла нет в туалете. И всем по....
https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
-
Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
-
Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
Львов.
Львов - город сенсаций
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