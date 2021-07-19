Старт сезона УПЛ под угрозой срыва. У Львова инфицировано 15 человек

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что команду ПФК «Львов» настигла эпидемия коронавируса:

«Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК «Львов» сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро с температурой. А через 4 дня матч с «Мариуполем».

Другая львовская команда «Рух» находится под угрозой снятия с УПЛ из-за проблем со стадионом.