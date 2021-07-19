Старт сезона УПЛ под угрозой срыва. У Львова инфицировано 15 человек

Команду УПЛ настигла эпидемия коронавируса: заразились 11 игроков, 4 тренера

  • 19.07.2021 14:40
  • 3317 просмотров
  • 23 комментария
Старт сезона УПЛ под угрозой срыва. У Львова инфицировано 15 человек
© ПФК Львов

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что команду ПФК «Львов» настигла эпидемия коронавируса:

«Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК «Львов» сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро с температурой. А через 4 дня матч с «Мариуполем».

Другая львовская команда «Рух» находится под угрозой снятия с УПЛ из-за проблем со стадионом.

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(4 голоса)

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Комментарии
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 19.07.2021 15:32
    0
    solart1964, 19.07.2021 15:24
    А почему Вас это так беспокоит? Ну говорит и говорит. Говорить у нас не запрещено. В правительстве на много хуже вещи говорят. А рот затыкать как-то не правильно. У каждого есть свое мнение.
    Так за вашими словами можно прийти в школу і розказувати дітям які наркотики корисні і додають сил. А що у кожного своя думка? Чого рота затикати людям...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.07.2021 15:30
    0
    С одной стороны по-человечески надо отменить матч первого тура львовян, но с другой стороны в прошлом сезоне когда 16 киевлян были в лазарете, никто матч с Шахтером не отменял. Киевляне тогда проиграли 0:3. Похожая ситуация были и у Шахтера. После того, как многие в Шахтере переболели и были не в лучшей форме, в матче с Рухом Кроты еле отскочили и с трудом свели матч вничью.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:30
    +1
    Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    Каждый нормальные спортивный болельщик на этом сайте знает, что я настоящий болельщик. А вот вы кто? Да, у меня мнение отличное от вашего.
    -
    Ну уж извините. Так бывает, что у разных людей разное мнение. Плохо, когда у всех одинаковое мнение и нельзя высказать свое, другое, отличное от массового.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.07.2021 15:27
    0
    Выставляйте дубль и вперёд.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:27
    0
    bullyUA, 19.07.2021 15:17
    По данным нашей. мягко говоря, не самой лучшей в мире медицины, 38% украинцев уже переболели короной и имеют иммунитет. Реально переболевших больше, особенно тех, кто не обращался к врачам по разным причинам. Кто не доверяет врачам, кто переболел бессимптомно, кто в слабой форме. Но этот иммунитет слабо действует от новых штаммов. Вот и имеем при хорошей эпидситуации по всей Украине, вспышка в отдельных местах. Скорее всего футболисты подхватили новый штамм.
    А вы видели состояние дел в украинской медицине, в украинских больницах? Там в большинстве палаты такие, что кажется недавно была война.
    -
    Был в одной больнице, инфекционном отделении мыла нет в туалете. И всем по....
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:25
    -1
    Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    Коронавірус - це щось схоже на грип. Чому ж не існує. Я теж перехворів в легкій формі. Кожний сезон якийсь вірус.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 19.07.2021 15:24
    +1
    Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    А почему Вас это так беспокоит? Ну говорит и говорит. Говорить у нас не запрещено. В правительстве на много хуже вещи говорят. А рот затыкать как-то не правильно. У каждого есть свое мнение.
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 19.07.2021 15:23
    -1
    Вистави нашого цирку під назвою УПЛ продовжуються! )
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:22
    -2
    dudigo78, 19.07.2021 15:15
    мені в принципі байдуже на богемну тусовку. Я пишу те що знаю точно, те, що я бачив на власні очі, а також безвихідь в одній родині, коли в 20-х числах березня по всьому місту Львів не було жодного вільного місця в ковідних лікарнях і прийшлось 10 годин з кисневою маскою пролежати в приймальному відділенні чекаючи поки когось випишуть, чи хтось помре. Ось такі реалії життя. Те що вас чи ваших близьких не зачепила ця хвороба, то вважайте, що ви щасливчик. Тому що я особисто не знайомий з жодною людиною, в якої в сім'ї чи в колі друзів хтось не хворів цією заразою (мова йде про важку форму)
    А в якій львівській лікарні лежали ваші родичі, хто був лікарем, який лікував? Якими препаратами проходило лікування?
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    -1
    alefteev77, 19.07.2021 14:44
    Началось. Тесты, инфицированные, карантин. Давайте уже видео с больными. Хоть увидим как протекает лечение.
    -
    Бурбас известный врас-вирусолог. Вообще-то в медицине десятки причин температуры могут быть.
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:20
    -3
    Vladislav Pohily, 19.07.2021 15:13
    И что это доказывает, что вируса короны не существует или он вовсе не опасен? По такой логике и СПИДа, сифилиса и других болячек не существует, потому что есть безбашенные которые спят со всеми подряд и даже без презерватива.
    Это доказывает, что коронавирус - как мировая пандемия, это скрытая атака на права и свободы граждан по всему миру.
    -
    В прошлом году было запрещено ходить в парки и на природу, но было разрешено ходить в Эпицентры, которые были забиты людьми.
    -
    На групповом этапе Евро-2021 в Лондоне было запрещено заполнять 100% стадион, а на финальному матче Уэмбли был забит под завязку.
    -
    Я никогда не поверю, что политики в Украине беспокоятся о здоровье простого народа. Они беспокоятся только про себя и свои семьи. Им насрать на медицину. Больницы в Украине ужасны в большинстве своем.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.07.2021 15:17
    -1
    alefteev77, 19.07.2021 15:04
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    По данным нашей. мягко говоря, не самой лучшей в мире медицины, 38% украинцев уже переболели короной и имеют иммунитет. Реально переболевших больше, особенно тех, кто не обращался к врачам по разным причинам. Кто не доверяет врачам, кто переболел бессимптомно, кто в слабой форме. Но этот иммунитет слабо действует от новых штаммов. Вот и имеем при хорошей эпидситуации по всей Украине, вспышка в отдельных местах. Скорее всего футболисты подхватили новый штамм.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 15:15
    0
    alefteev77, 19.07.2021 15:04
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    мені в принципі байдуже на богемну тусовку. Я пишу те що знаю точно, те, що я бачив на власні очі, а також безвихідь в одній родині, коли в 20-х числах березня по всьому місту Львів не було жодного вільного місця в ковідних лікарнях і прийшлось 10 годин з кисневою маскою пролежати в приймальному відділенні чекаючи поки когось випишуть, чи хтось помре. Ось такі реалії життя. Те що вас чи ваших близьких не зачепила ця хвороба, то вважайте, що ви щасливчик. Тому що я особисто не знайомий з жодною людиною, в якої в сім'ї чи в колі друзів хтось не хворів цією заразою (мова йде про важку форму)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.07.2021 15:13
    +3
    alefteev77, 19.07.2021 15:04
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    И что это доказывает, что вируса короны не существует или он вовсе не опасен? По такой логике и СПИДа, сифилиса и других болячек не существует, потому что есть безбашенные которые спят со всеми подряд и даже без презерватива.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 19.07.2021 15:08
    +3
    Это песец. Белый и пушистый.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:07
    -2
    Maks Shou, 19.07.2021 14:54
    А з відкритою формою туберкульозу, снідом, бубонною чумою, що там ще є заразне в світі, зустрічав мільйонами на вулиці? Чи це теж все вигадки?
    Туберкульозу повно в Києві. Особливо в громадському транспорті.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:04
    -2
    dudigo78, 19.07.2021 14:54
    навіть не знаю, що і сказати. Значить повезло. Знаю (знав) особисто 5-х людей (троє родичі), які померли від цієї хвороби. Не на вулиці, бо в такому стані як вони були, ходити по вулиці і не тільки не реально. Взагалі то це дуже важка і не прогнозована хвороба і жартувати з нею ніяк не можна.
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 14:54
    +7
    alefteev77, 19.07.2021 14:47
    Мне вот интересно, мировая эпидемия, все дела. Ладно, допустим это все правда.
    -
    Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
    навіть не знаю, що і сказати. Значить повезло. Знаю (знав) особисто 5-х людей (троє родичі), які померли від цієї хвороби. Не на вулиці, бо в такому стані як вони були, ходити по вулиці і не тільки не реально. Взагалі то це дуже важка і не прогнозована хвороба і жартувати з нею ніяк не можна.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 14:54
    0
    Спонсор Упл.
    Львов.
    Львов - город сенсаций
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 19.07.2021 14:54
    +7
    alefteev77, 19.07.2021 14:47
    Мне вот интересно, мировая эпидемия, все дела. Ладно, допустим это все правда.
    -
    Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
    А з відкритою формою туберкульозу, снідом, бубонною чумою, що там ще є заразне в світі, зустрічав мільйонами на вулиці? Чи це теж все вигадки?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 14:54
    +7
    alefteev77, 19.07.2021 14:47
    Мне вот интересно, мировая эпидемия, все дела. Ладно, допустим это все правда.
    -
    Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
    навіть не знаю, що і сказати. Значить повезло. Знаю (знав) особисто 5-х людей (троє родичі), які померли від цієї хвороби. Не на вулиці, бо в такому стані як вони були, ходити по вулиці і не тільки не реально. Взагалі то це дуже важка і не прогнозована хвороба і жартувати з нею ніяк не можна.
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 19.07.2021 14:54
    +7
    alefteev77, 19.07.2021 14:47
    Мне вот интересно, мировая эпидемия, все дела. Ладно, допустим это все правда.
    -
    Но кто-то видел на улице людей в тяжелом состоянии? Или там в общественном транспорте? Миллионы зараженных, но я лично не встречал ни одного с какими-то осложнениями в публичных местах.
    А з відкритою формою туберкульозу, снідом, бубонною чумою, що там ще є заразне в світі, зустрічав мільйонами на вулиці? Чи це теж все вигадки?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.07.2021 15:13
    +3
    alefteev77, 19.07.2021 15:04
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    И что это доказывает, что вируса короны не существует или он вовсе не опасен? По такой логике и СПИДа, сифилиса и других болячек не существует, потому что есть безбашенные которые спят со всеми подряд и даже без презерватива.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 19.07.2021 15:08
    +3
    Это песец. Белый и пушистый.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:30
    +1
    Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    Каждый нормальные спортивный болельщик на этом сайте знает, что я настоящий болельщик. А вот вы кто? Да, у меня мнение отличное от вашего.
    -
    Ну уж извините. Так бывает, что у разных людей разное мнение. Плохо, когда у всех одинаковое мнение и нельзя высказать свое, другое, отличное от массового.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 19.07.2021 15:24
    +1
    Алексей Рудь, 19.07.2021 15:20
    Будь ласка адміни видаліть цей пропагандиський акк, я не знаю на кого розрахована ця туфта, так як у кожної людини в нашій країні є знайомі чи родичі які або хворіли ковідом в важкій формі, або взагалі померли. А тут чоловік заходить на гілки про ковід і активно топить що такої хвороби не існує. Або бот або маразм, більше варіантів немає...
    А почему Вас это так беспокоит? Ну говорит и говорит. Говорить у нас не запрещено. В правительстве на много хуже вещи говорят. А рот затыкать как-то не правильно. У каждого есть свое мнение.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 19.07.2021 14:49
    +1
    Що фекали, що Винники, як не срачка. то пердячка...
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 19.07.2021 15:32
    0
    solart1964, 19.07.2021 15:24
    А почему Вас это так беспокоит? Ну говорит и говорит. Говорить у нас не запрещено. В правительстве на много хуже вещи говорят. А рот затыкать как-то не правильно. У каждого есть свое мнение.
    Так за вашими словами можно прийти в школу і розказувати дітям які наркотики корисні і додають сил. А що у кожного своя думка? Чого рота затикати людям...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.07.2021 15:30
    0
    С одной стороны по-человечески надо отменить матч первого тура львовян, но с другой стороны в прошлом сезоне когда 16 киевлян были в лазарете, никто матч с Шахтером не отменял. Киевляне тогда проиграли 0:3. Похожая ситуация были и у Шахтера. После того, как многие в Шахтере переболели и были не в лучшей форме, в матче с Рухом Кроты еле отскочили и с трудом свели матч вничью.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.07.2021 15:27
    0
    Выставляйте дубль и вперёд.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 15:27
    0
    bullyUA, 19.07.2021 15:17
    По данным нашей. мягко говоря, не самой лучшей в мире медицины, 38% украинцев уже переболели короной и имеют иммунитет. Реально переболевших больше, особенно тех, кто не обращался к врачам по разным причинам. Кто не доверяет врачам, кто переболел бессимптомно, кто в слабой форме. Но этот иммунитет слабо действует от новых штаммов. Вот и имеем при хорошей эпидситуации по всей Украине, вспышка в отдельных местах. Скорее всего футболисты подхватили новый штамм.
    А вы видели состояние дел в украинской медицине, в украинских больницах? Там в большинстве палаты такие, что кажется недавно была война.
    -
    Был в одной больнице, инфекционном отделении мыла нет в туалете. И всем по....
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 15:15
    0
    alefteev77, 19.07.2021 15:04
    Ось музичний фестиваль LEOPOLIS JAZZ FEST 2021, який відбувався у Львові в червні 2021
    https://www.youtube.com/watch?v=eQD_O5xAQGk
    -
    Всі без масок, все щільно забито. Богемна тусовка якось сильно не переймається страшним вірусом. Якось це не в'яжиться з вашими словами. А мало би бути навпаки.
    -
    Всі елітні ресторани Києва жруть і п'ють, плюючи на коронавірус за всіх локдаунів.
    https://youtu.be/s35W6i-V6V8?t=1242
    мені в принципі байдуже на богемну тусовку. Я пишу те що знаю точно, те, що я бачив на власні очі, а також безвихідь в одній родині, коли в 20-х числах березня по всьому місту Львів не було жодного вільного місця в ковідних лікарнях і прийшлось 10 годин з кисневою маскою пролежати в приймальному відділенні чекаючи поки когось випишуть, чи хтось помре. Ось такі реалії життя. Те що вас чи ваших близьких не зачепила ця хвороба, то вважайте, що ви щасливчик. Тому що я особисто не знайомий з жодною людиною, в якої в сім'ї чи в колі друзів хтось не хворів цією заразою (мова йде про важку форму)
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 14:54
    0
    Спонсор Упл.
    Львов.
    Львов - город сенсаций
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