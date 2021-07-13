Зарплата Ярмоленко в Фенербахче, Кулач не нужен Луческу, расписание УПЛ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 июля.

1. Турецкие СМИ сообщили о размере зарплаты Ярмоленко в Фенербахче. Оклад украинца в Стамбуле будет больше, чем писали ранее.

2. Источник: Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо. Но форвард может получить контракт.

3. Сезон УПЛ стартует 23 июля. Пока без матча Динамо. Лига утвердила расписание стартового тура.

4. Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу. Закарпатский клуб продолжит выступления в высшем украинском дивизионе.

5. Олимпик хочет играть в Первой лиге. Донецкий клуб отправил соответствующее письмо в ПФЛ.

6. Макаренко не вернется в Кортрейк. Полузащитник сборной Украины возвращается в «Андерлехт».

7. Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб. Украинский голкипер «Реала» может отправиться в «Овьедо».

8. Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ. 12 июля бывший форвард «Колоса» прибыл в расположение «Миная».

9. Не приоритетная кандидатура. Известно, почему Дженоа охладел к Супряге. Генуэзский клуб рассчитывает договориться о переходе другого нападающего.

10. Величие Джоковича, второй титул Барти и ренессанс Плишковой. Обзор главных событий Уимблдонского турнира.