Не приоритетная кандидатура. Известно, почему Дженоа охладел к Супряге

Генуэзский клуб рассчитывает договориться о переходе другого нападающего

  • 12.07.2021 21:03
  • 2250 просмотров
  • 8 комментариев
Не приоритетная кандидатура. Известно, почему Дженоа охладел к Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Трансфер форварда «Динамо» Владислава Супряги не является приоритетным для итальянского «Дженоа» в текущее трансферное окно.

По информации Sport.ua, «грифоны», прежде всего, надеются договориться о переходе 24-летнего форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса. Нидерландский нападающий видится «Дженоа» более интересным вариантом, чем Супряга, по целому ряду причин.

Прежде всего, Ламмерс лучше адаптирован к Серии А, где провел уже один сезон. А во-вторых, «Аталанта» готова отдать нидерландца в бесплатную аренду на год или два с опцией выкупа и возможностью обратного выкупа, что всецело устраивает «Дженоа», который не хочет всерьез тратиться на рынке.

Что касается варианта с Супрягой, то «Динамо» рассчитывает получить большую часть трансферной суммы сразу, что является проблемой для «Дженоа».

Вероятнее всего, к варианту с подписанием Супряги в «Дженоа» вернутся в крайнем случае, из-за чего украинский форвард либо останется в «Динамо», либо будет предложен другим клубам.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:38
    0
    Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:35
    Судя по всему слухи правдивы и динамо взяло Супрягу с условием что продаст его и отдаст днепру 6 млн по этому и торгуются что бы и себе что то заработать
    Та то понятно однако до этого 1ОО1 и 1 прое не смущал ни кого, а тут вдруг решили хоть клок урвать? В итоге до старости может зависнуть так и не принеся никакой пользы ж. А так то ... Мбо заплатили 11 или ск там, ушел бесплатно, морашка в шахту, вида к туркам, соль обесценился и так список можно долго гонять
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:35
    +1
    Alex86 1, 12.07.2021 21:09
    ДК надо было цепляться за эту возможность, если она была вообще, а то в итоге вполне мб очередной соль
    Судя по всему слухи правдивы и динамо взяло Супрягу с условием что продаст его и отдаст днепру 6 млн по этому и торгуются что бы и себе что то заработать
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 12.07.2021 21:29
    +1
    Меня начинают терзать смутные сомнения, что вообще был интерес к Супряге. Находясь в здравом уме, никто не купит форварда, который за весь сезон забил аж 3 гола...
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.07.2021 21:23
    +1
    Через 2 года в Днепр отдадут бесплатно
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 12.07.2021 21:15
    0
    Да он же никакой... сколько он уже не забивает? Беседин со своей ногой имеет больше шансов забить. В этом вся проблема нашей сборной из недоигроков, делают звёзд с миллионными контрактами!!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 12.07.2021 21:14
    -3
    Как я и говорил, хотели взять бесплатно, а когда не получилось так сразу охладели. Нищеброды.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:09
    +1
    ДК надо было цепляться за эту возможность, если она была вообще, а то в итоге вполне мб очередной соль
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 21:08
    -2
    Мыльный пузырь
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:35
    +1
    Alex86 1, 12.07.2021 21:09
    ДК надо было цепляться за эту возможность, если она была вообще, а то в итоге вполне мб очередной соль
    Судя по всему слухи правдивы и динамо взяло Супрягу с условием что продаст его и отдаст днепру 6 млн по этому и торгуются что бы и себе что то заработать
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 12.07.2021 21:29
    +1
    Меня начинают терзать смутные сомнения, что вообще был интерес к Супряге. Находясь в здравом уме, никто не купит форварда, который за весь сезон забил аж 3 гола...
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.07.2021 21:23
    +1
    Через 2 года в Днепр отдадут бесплатно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:09
    +1
    ДК надо было цепляться за эту возможность, если она была вообще, а то в итоге вполне мб очередной соль
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:38
    0
    Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:35
    Судя по всему слухи правдивы и динамо взяло Супрягу с условием что продаст его и отдаст днепру 6 млн по этому и торгуются что бы и себе что то заработать
    Та то понятно однако до этого 1ОО1 и 1 прое не смущал ни кого, а тут вдруг решили хоть клок урвать? В итоге до старости может зависнуть так и не принеся никакой пользы ж. А так то ... Мбо заплатили 11 или ск там, ушел бесплатно, морашка в шахту, вида к туркам, соль обесценился и так список можно долго гонять
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 12.07.2021 21:15
    0
    Да он же никакой... сколько он уже не забивает? Беседин со своей ногой имеет больше шансов забить. В этом вся проблема нашей сборной из недоигроков, делают звёзд с миллионными контрактами!!!
    Ссылка
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