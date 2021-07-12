Не приоритетная кандидатура. Известно, почему Дженоа охладел к Супряге

Трансфер форварда «Динамо» Владислава Супряги не является приоритетным для итальянского «Дженоа» в текущее трансферное окно.
По информации Sport.ua, «грифоны», прежде всего, надеются договориться о переходе 24-летнего форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса. Нидерландский нападающий видится «Дженоа» более интересным вариантом, чем Супряга, по целому ряду причин.
Прежде всего, Ламмерс лучше адаптирован к Серии А, где провел уже один сезон. А во-вторых, «Аталанта» готова отдать нидерландца в бесплатную аренду на год или два с опцией выкупа и возможностью обратного выкупа, что всецело устраивает «Дженоа», который не хочет всерьез тратиться на рынке.
Что касается варианта с Супрягой, то «Динамо» рассчитывает получить большую часть трансферной суммы сразу, что является проблемой для «Дженоа».
Вероятнее всего, к варианту с подписанием Супряги в «Дженоа» вернутся в крайнем случае, из-за чего украинский форвард либо останется в «Динамо», либо будет предложен другим клубам.
Источник — Sport.ua
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