Турецкие СМИ сообщили о размере зарплаты Ярмоленко в Фенербахче

Оклад украинца в Стамбуле будет больше, чем писали ранее

  • 12.07.2021 13:29
  • 6198 просмотров
  • 8 комментариев
Турецкие СМИ сообщили о размере зарплаты Ярмоленко в Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы оформить переход в турецкий «Фенербахче».

По информации турецких источников, Ярмоленко действительно согласовал личные условия контракта с «желтыми канарейками». Изначально футболист хотел получать в Стамбуле 4,5 миллиона евро в год, но в результате переговоров стороны пришли к компромиссному варианту – 4 миллиона евро в год.

Также сообщается, что Ярмоленко достанется «Фенербахче» бесплатно, так как «Вест Хэм» готов отпустить украинца свободным агентом досрочно, за год до завершения контракта Андрея с «молотобойцами».

Ранее турецкие издания писали, что Ярмоленко выбирает между «Галатасараем» и «Фенербахче», причем второй из указанных клубов предложил украинцу лучшие экономические условия, а именно 3 миллиона евро в год в виде зарплаты.

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Источник — Haber365

(12 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.07.2021 14:16
    0
    Турция... там тепло.
    Но в Англии ещё год будут лучше кормить.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 14:14
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 12.07.2021 14:06
    Як це не піде гра?)))
    Якби не травми все б було добре.
    Він на євро довів своєю грою йому ще грати та грати.
    Євро-це короткий турнір.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 12.07.2021 14:11
    -1
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 12.07.2021 14:08
    0
    Так а на сколько контракт???
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 14:06
    0
    GloryUkraine, 12.07.2021 14:05
    В Туреччині Ярмола мав би почувати себе як в Україні, але якщо і там не піде гра, то треба йти на пенсію.
    Як це не піде гра?)))
    Якби не травми все б було добре.
    Він на євро довів своєю грою йому ще грати та грати.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 14:05
    0
    В Туреччині Ярмола мав би почувати себе як в Україні, але якщо і там не піде гра, то треба йти на пенсію.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 12.07.2021 13:44
    0
    там хоч ігрову практику матиме!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 13:39
    +2
    Та супер
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 13:39
    +2
    Та супер
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.07.2021 14:16
    0
    Турция... там тепло.
    Но в Англии ещё год будут лучше кормить.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 14:14
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 12.07.2021 14:06
    Як це не піде гра?)))
    Якби не травми все б було добре.
    Він на євро довів своєю грою йому ще грати та грати.
    Євро-це короткий турнір.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 12.07.2021 14:08
    0
    Так а на сколько контракт???
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 14:06
    0
    GloryUkraine, 12.07.2021 14:05
    В Туреччині Ярмола мав би почувати себе як в Україні, але якщо і там не піде гра, то треба йти на пенсію.
    Як це не піде гра?)))
    Якби не травми все б було добре.
    Він на євро довів своєю грою йому ще грати та грати.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 14:05
    0
    В Туреччині Ярмола мав би почувати себе як в Україні, але якщо і там не піде гра, то треба йти на пенсію.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 12.07.2021 13:44
    0
    там хоч ігрову практику матиме!
    Ссылка
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