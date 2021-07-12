Турецкие СМИ сообщили о размере зарплаты Ярмоленко в Фенербахче

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы оформить переход в турецкий «Фенербахче».

По информации турецких источников, Ярмоленко действительно согласовал личные условия контракта с «желтыми канарейками». Изначально футболист хотел получать в Стамбуле 4,5 миллиона евро в год, но в результате переговоров стороны пришли к компромиссному варианту – 4 миллиона евро в год.

Также сообщается, что Ярмоленко достанется «Фенербахче» бесплатно, так как «Вест Хэм» готов отпустить украинца свободным агентом досрочно, за год до завершения контракта Андрея с «молотобойцами».

Ранее турецкие издания писали, что Ярмоленко выбирает между «Галатасараем» и «Фенербахче», причем второй из указанных клубов предложил украинцу лучшие экономические условия, а именно 3 миллиона евро в год в виде зарплаты.