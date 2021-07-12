Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб

Украинский голкипер «Реала» может отправиться в «Овьедо»

  • 12.07.2021 20:58
  • 2397 просмотров
  • 6 комментариев
Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» может отправить Андрея Лунина в еще одну аренду на сезон 2021/2022. Новый главный тренер команды Карло Анчелотти готов отпустить украинского голкипера, чтобы тот получал больше игровой практики.

Одним из вариантов для Лунина является клуб Сегунды «Овьедо», за который Лунин уже выступал на правах аренды с января по июнь 2020 года.

Прошлый сезон Лунин провел в составе «Реала», но сыграл лишь один официальный матч – в Кубке Испании. Ранее сообщалось о том, что «Реал» оставит Лунина в клубе и даст ему больше игровой практики.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:43
    0
    Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:37
    Да все уже можно ставить крест на карьере теперь осталось только на жизнь зарабатывать
    $ как раз все это время капают, а вот крест не крест, но линять не помешало бы, а то сидеть ждать ... а если бельгиец не заболеет и не поломается, то лучшие годы карьеры канут в ни куда да и такая история, ну выпустят, лажанет и все на этом, а такое мб вполне учитывая О.О практики
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:37
    +1
    Да все уже можно ставить крест на карьере теперь осталось только на жизнь зарабатывать
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 21:27
    +1
    Джерело? Де джерело?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.07.2021 21:26
    0
    Pavel K, 12.07.2021 21:00
    Так всю карьеру и проведет в сегунде
    или на лавке
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:04
    0
    Шикарно конечно, уехал для сегунды на долгие годы. Не свезло отчасти безусловно, хотя, а шо ожидать в реале было, основу?
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 12.07.2021 21:00
    +2
    Так всю карьеру и проведет в сегунде
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 12.07.2021 21:00
    +2
    Так всю карьеру и проведет в сегунде
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:37
    +1
    Да все уже можно ставить крест на карьере теперь осталось только на жизнь зарабатывать
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 21:27
    +1
    Джерело? Де джерело?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:43
    0
    Вадим Кузьменко, 12.07.2021 21:37
    Да все уже можно ставить крест на карьере теперь осталось только на жизнь зарабатывать
    $ как раз все это время капают, а вот крест не крест, но линять не помешало бы, а то сидеть ждать ... а если бельгиец не заболеет и не поломается, то лучшие годы карьеры канут в ни куда да и такая история, ну выпустят, лажанет и все на этом, а такое мб вполне учитывая О.О практики
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.07.2021 21:26
    0
    Pavel K, 12.07.2021 21:00
    Так всю карьеру и проведет в сегунде
    или на лавке
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 21:04
    0
    Шикарно конечно, уехал для сегунды на долгие годы. Не свезло отчасти безусловно, хотя, а шо ожидать в реале было, основу?
    Ссылка
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