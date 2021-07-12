Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб

«Реал» может отправить Андрея Лунина в еще одну аренду на сезон 2021/2022. Новый главный тренер команды Карло Анчелотти готов отпустить украинского голкипера, чтобы тот получал больше игровой практики.

Одним из вариантов для Лунина является клуб Сегунды «Овьедо», за который Лунин уже выступал на правах аренды с января по июнь 2020 года.

Прошлый сезон Лунин провел в составе «Реала», но сыграл лишь один официальный матч – в Кубке Испании. Ранее сообщалось о том, что «Реал» оставит Лунина в клубе и даст ему больше игровой практики.