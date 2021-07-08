Источник: Лунин останется в Реале и получит игровую практику

Украинский вратарь входит в планы Карло Анчелотти

  • 08.07.2021 16:31
  • 1509 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Лунин останется в Реале и получит игровую практику
© twitter.com/realmadrid

Андрей Лунин останется в «Реале» на сезон 2021/2022. 22-летний украинский вратарь входит в планы нового главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и будет получать игровую практику.

Перед Анчелотти поставили задание омолодить состав «Реала» с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.

Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.

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Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 17:13
    0
    Как только 3:0 в пользу Реала, так и выпускать Лунина!
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 08.07.2021 17:10
    0
    потому что Анчи умеет раскрывать молодых талантов, в отлич. от ЗиЗу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:43
    0
    Nordenus, 08.07.2021 16:36
    "когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников"
    Ясно. Понятно.
    Короче как и в прошлом сезоне
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 08.07.2021 16:36
    0
    "когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников"
    Ясно. Понятно.
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 17:13
    0
    Как только 3:0 в пользу Реала, так и выпускать Лунина!
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 08.07.2021 17:10
    0
    потому что Анчи умеет раскрывать молодых талантов, в отлич. от ЗиЗу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:43
    0
    Nordenus, 08.07.2021 16:36
    "когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников"
    Ясно. Понятно.
    Короче как и в прошлом сезоне
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 08.07.2021 16:36
    0
    "когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников"
    Ясно. Понятно.
    Ссылка
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