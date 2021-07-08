Источник: Лунин останется в Реале и получит игровую практику

Андрей Лунин останется в «Реале» на сезон 2021/2022. 22-летний украинский вратарь входит в планы нового главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и будет получать игровую практику.
Перед Анчелотти поставили задание омолодить состав «Реала» с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.
Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.
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Источник — Marca
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