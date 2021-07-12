Сезон УПЛ стартует 23 июля. Пока без матча Динамо

Лига утвердила расписание стартового тура

  • 12.07.2021 15:03
  • 889 просмотров
  • 3 комментария
Сезон УПЛ стартует 23 июля. Пока без матча Динамо
© upl.ua

УПЛ утвердила расписание стартового тура сезона 2021/22. Чемпионат начнется 23 июля, однако есть вероятность, что «Динамо» пропустит первый тур.

Киевляне должны играть с «Олимпиком», но клуб снялся с чемпионата. Вероятно, его заменит «Минай», однако нет уверенности, что команда Василия Кобина успеет подготовиться и сыграть с «Динамо» первый тур в июле.

23 июля

Львов - Мариуполь 19:30

24 июля

Верес - Колос 17:00

Шахтер - Ингулец 19:30

25 июля

Металлист 1925 - Рух 17:00

Заря - Александрия 19:30

Десна - Черноморец 19:30

26 июля

Ворскла - Днепр-1 19:30

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.07.2021 15:15
    0
    "однако нет уверенности, что команда Василия Кобина успеет подготовиться и сыграть с «Динамо» первый тур в июле."
    Класс...
    Кабинетные 3-0 у нас только для одной команды?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 12.07.2021 15:13
    0
    zzg77, 12.07.2021 15:10
    Ну и что? Не успели подготовиться - технарь!!! Всё по методичке Павелко.
    технарь за что? за то, что их в последний момент позвали назад в УПЛ?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 12.07.2021 15:10
    0
    Ну и что? Не успели подготовиться - технарь!!! Всё по методичке Павелко.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.07.2021 15:15
    0
    "однако нет уверенности, что команда Василия Кобина успеет подготовиться и сыграть с «Динамо» первый тур в июле."
    Класс...
    Кабинетные 3-0 у нас только для одной команды?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 12.07.2021 15:13
    0
    zzg77, 12.07.2021 15:10
    Ну и что? Не успели подготовиться - технарь!!! Всё по методичке Павелко.
    технарь за что? за то, что их в последний момент позвали назад в УПЛ?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 12.07.2021 15:10
    0
    Ну и что? Не успели подготовиться - технарь!!! Всё по методичке Павелко.
    Ссылка
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