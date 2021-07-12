Сезон УПЛ стартует 23 июля. Пока без матча Динамо

УПЛ утвердила расписание стартового тура сезона 2021/22. Чемпионат начнется 23 июля, однако есть вероятность, что «Динамо» пропустит первый тур.
Киевляне должны играть с «Олимпиком», но клуб снялся с чемпионата. Вероятно, его заменит «Минай», однако нет уверенности, что команда Василия Кобина успеет подготовиться и сыграть с «Динамо» первый тур в июле.
23 июля
Львов - Мариуполь 19:30
24 июля
Верес - Колос 17:00
Шахтер - Ингулец 19:30
25 июля
Металлист 1925 - Рух 17:00
Заря - Александрия 19:30
Десна - Черноморец 19:30
26 июля
Ворскла - Днепр-1 19:30
Источник — УПЛ
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