Сезон УПЛ стартует 23 июля. Пока без матча Динамо

УПЛ утвердила расписание стартового тура сезона 2021/22. Чемпионат начнется 23 июля, однако есть вероятность, что «Динамо» пропустит первый тур.

Киевляне должны играть с «Олимпиком», но клуб снялся с чемпионата. Вероятно, его заменит «Минай», однако нет уверенности, что команда Василия Кобина успеет подготовиться и сыграть с «Динамо» первый тур в июле.

23 июля

Львов - Мариуполь 19:30

24 июля

Верес - Колос 17:00

Шахтер - Ингулец 19:30

25 июля

Металлист 1925 - Рух 17:00

Заря - Александрия 19:30

Десна - Черноморец 19:30

26 июля

Ворскла - Днепр-1 19:30