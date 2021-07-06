Малиновского прооперируют, Динамо громит французов, победа Шахтера

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 июля.

1. Сколько пропустит Малиновский? Руслан может перенести операцию. Украинский полузащитник «Аталанты» собирается решить старую проблему с грыжей живота.

2. Проверка молодых. Динамо уверенно обыграло Дивонн в контрольном поединке. Киевляне провели спарринг на учебно-тренировочном сборе.

3. Дожали в концовке. Шахтер сумел переиграть Тюркгюджю. Подопечные Де Дзерби отмечались голами только в завершении обоих таймов.

4. Источник: Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь. «Динамо» и «Шахтер» сразятся за первый трофей сезона позже, чем было запланировано.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал второго вратаря за день. Евгений Паст оформил контракт с клубом.

6. Шахтер продаст Хочолаву в Копенгаген за 2 млн евро плюс бонусы – журналист. Грузинский защитник выступает за «горняков» с лета 2017 года.

7. Поближе к простолюдинам: Пятов и Степаненко летят из Рима в Киев лоукостом. Футболисты сборной Украины задержались в Италии.

8. Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах Аталанты. Наставник команды из Бергамо намерен еще раз пристально оценить способности украинца.

9. Федерер в деле. Стали известны пары 1/4 финала у мужчин на Уимблдоне. Роджер продолжает побеждать на кортах Лондона.

10. Три пути развития карьеры Василия Ломаченко. Лев Кравцив рассуждает о будущем украинского боксера.