Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах Аталанты

Украинский легионер «Аталанты» Виктор Коваленко получит шанс от главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини на предсезонных сборах.
Отмечается, что из-за большого числа футболистов, которые участвуют или участвовали в составе своих сборных в Евро-2020 и Копа Америка, тренировочный лагерь «Аталанты» будет несколько обескровлен. Гасперини даст дополнительный отпуск тем, кто играл за сборные, а другие футболисты получат шанс проявить себя в тренировочном процессе.
На позиции в центре поля у Гасперини будет определенный кадровый дефицит, и тренер хочет оценить возможности Коваленко. В частности, украинец может попробовать проявить себя на позиции соотечественника Руслана Малиновского, который в ближайшее время перенесет операцию по удалению грыжи и пропустит ориентировочно около 45 дней.
Напомним, ранее сам Коваленко заявил о желании закрепиться в «Аталанте», несмотря на слухи, которые отправляли Виктора в другой клуб.
Источник — Calcio Atalanta
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