Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах Аталанты

Наставник команды из Бергамо намерен еще раз пристально оценить способности украинца

  • 05.07.2021 22:13
  • 1169 просмотров
  • 5 комментариев
Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах Аталанты
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Украинский легионер «Аталанты» Виктор Коваленко получит шанс от главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини на предсезонных сборах.

Отмечается, что из-за большого числа футболистов, которые участвуют или участвовали в составе своих сборных в Евро-2020 и Копа Америка, тренировочный лагерь «Аталанты» будет несколько обескровлен. Гасперини даст дополнительный отпуск тем, кто играл за сборные, а другие футболисты получат шанс проявить себя в тренировочном процессе.

На позиции в центре поля у Гасперини будет определенный кадровый дефицит, и тренер хочет оценить возможности Коваленко. В частности, украинец может попробовать проявить себя на позиции соотечественника Руслана Малиновского, который в ближайшее время перенесет операцию по удалению грыжи и пропустит ориентировочно около 45 дней.

Напомним, ранее сам Коваленко заявил о желании закрепиться в «Аталанте», несмотря на слухи, которые отправляли Виктора в другой клуб.

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Источник — Calcio Atalanta

(8 голосов)

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Комментарии
    serg1508
    online
      serg1508, 05.07.2021 23:13
    0
    Шанс качественнее дополировать лавку?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 05.07.2021 23:12
    0
    Да с самого начала было очевидно, что это не уровень Аталанты. Максимум игрок ротации середняка Серии А, или игрок старта команды-лифта.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:41
    +1
    Удачи.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 05.07.2021 22:25
    +1
    Тут все залежить від нього, якщо проявить себе на зборах ( основні гравці відсутні ), то може й залишать в команді.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:16
    0
    Одним словом спроса нет, решили сами поглядеть кого поторопились схватить почти за бесплатно
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:41
    +1
    Удачи.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 05.07.2021 22:25
    +1
    Тут все залежить від нього, якщо проявить себе на зборах ( основні гравці відсутні ), то може й залишать в команді.
    Ссылка
    serg1508
    online
      serg1508, 05.07.2021 23:13
    0
    Шанс качественнее дополировать лавку?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 05.07.2021 23:12
    0
    Да с самого начала было очевидно, что это не уровень Аталанты. Максимум игрок ротации середняка Серии А, или игрок старта команды-лифта.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:16
    0
    Одним словом спроса нет, решили сами поглядеть кого поторопились схватить почти за бесплатно
    Ссылка
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