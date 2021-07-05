«Еду на сборы с Аталантой». Коваленко намерен бороться за место в составе

Хавбек будет бороться за место в основе

  • 05.07.2021 19:11
  • 1171 просмотр
  • 5 комментариев
«Еду на сборы с Аталантой». Коваленко намерен бороться за место в составе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, несмотря на информацию в СМИ, намерен начать сборы в своей нынешней команде и бороться за место в составе.

«Хотел себя попробовать в Европе. Первые 3-4 месяца было тяжело. Что касается будущего в «Аталанте», то много пишут, я сам читаю и не понимаю».

«Я еду на сборы, все хорошо. Нагрузки у Гасперини тяжелые, но быстро привыкаешь», - сказал Коваленко.

Виктор перебрался в «Аталанту» зимой, однако во второй половине сезона провел только 1 матч.

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Источник — Бомбардир

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Комментарии
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:17
    0
    Борись витя борись! Стаместка и молоток тебя в зубы и киянку в сраку
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    leccinum
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      leccinum, 05.07.2021 20:16
    0
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    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 19:42
    +1
    Витёк отполирует все лавки мира
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    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 19:36
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    Еду в Магадан
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    0933333333
    online
      0933333333, 05.07.2021 19:32
    +5
    Еду в Магадан
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 05.07.2021 19:32
    +5
    Еду в Магадан
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 19:36
    +2
    0933333333, 05.07.2021 19:32
    Еду в Магадан
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 19:42
    +1
    Витёк отполирует все лавки мира
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:17
    0
    Борись витя борись! Стаместка и молоток тебя в зубы и киянку в сраку
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 05.07.2021 20:16
    0
    Приключения Буратино
    Ссылка
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