«Еду на сборы с Аталантой». Коваленко намерен бороться за место в составе

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, несмотря на информацию в СМИ, намерен начать сборы в своей нынешней команде и бороться за место в составе.

«Хотел себя попробовать в Европе. Первые 3-4 месяца было тяжело. Что касается будущего в «Аталанте», то много пишут, я сам читаю и не понимаю».

«Я еду на сборы, все хорошо. Нагрузки у Гасперини тяжелые, но быстро привыкаешь», - сказал Коваленко.

Виктор перебрался в «Аталанту» зимой, однако во второй половине сезона провел только 1 матч.