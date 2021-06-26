Аталанта хочет включить Коваленко в сделку по защитнику Болоньи

Бергамаски интересуются Такехиру Томиясу

  • 26.06.2021 16:42
  • 1787 просмотров
  • 5 комментариев
Аталанта хочет включить Коваленко в сделку по защитнику Болоньи
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

«Аталанта» проявляет интерес к центральному защитнику «Болоньи» Такехиро Томиясу. В сделку может быть включен украинский хавбек бергамасков Виктор Коваленко.

«Болонья» требует за 22-летнего японца 25 миллионов евро. «Аталанта» дает 18 миллионов и Коваленко, об интересе «Болоньи» к которому уже сообщалось вчера.

Напомним, Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» в январе текущего года, и с тех пор лишь однажды вышел на замену. Подготовку к новому сезону Коваленко начнет в составе «Аталанты».

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Источник — Tutto Bologna Web

(8 голосов)

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Комментарии
    leccinum
      leccinum, 26.06.2021 17:28
    -2
    как барбариску на здачу
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 26.06.2021 17:23
    0
    Атланта: "А золотом візьмете? Ну, тим, що boy"
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 26.06.2021 17:20
    -1
    Карьеры уже никакой не будет. Но у журналистов будет о чем писать
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 26.06.2021 16:56
    +1
    пошел по рукам , ой , стопам предшественников !
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 16:54
    +2
    ДА УЖ....
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 16:54
    +2
    ДА УЖ....
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 26.06.2021 16:56
    +1
    пошел по рукам , ой , стопам предшественников !
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 26.06.2021 17:23
    0
    Атланта: "А золотом візьмете? Ну, тим, що boy"
    Ссылка
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