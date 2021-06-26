Аталанта хочет включить Коваленко в сделку по защитнику Болоньи

«Аталанта» проявляет интерес к центральному защитнику «Болоньи» Такехиро Томиясу. В сделку может быть включен украинский хавбек бергамасков Виктор Коваленко.
«Болонья» требует за 22-летнего японца 25 миллионов евро. «Аталанта» дает 18 миллионов и Коваленко, об интересе «Болоньи» к которому уже сообщалось вчера.
Напомним, Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» в январе текущего года, и с тех пор лишь однажды вышел на замену. Подготовку к новому сезону Коваленко начнет в составе «Аталанты».
Источник — Tutto Bologna Web
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