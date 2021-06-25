Коваленко начнет подготовку к сезону в составе Аталанты

Итальянская «Аталанта» подготовку к новому сезону начнет 12 июля.

Несмотря на сообщения в итальянских СМИ о том, что украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко заинтересовал «Болонью», сам футболист к этой дате планирует вернуться в Бергамо и начать подготовку к новому сезону. Коваленко еще полностью не восстановился после травмы (частичный разрыв задней поверхности бедра), однако, находясь в отпуске, ведет активную работу и рассчитывает вернуться в строй новой команды как можно скорее.

«Аталанта», выкупая у «Шахтера» Коваленко минувшей зимой, специально отводила на адаптацию футболиста полгода. Поэтому, по данным источника, говорить о том, что Гасперини уже хочет избавиться от украинца, непрофессионально. Впрочем, после открытия трансферного рынка нельзя исключать, что к любому игроку «Аталанты», включая Виктора Коваленко, может возникнуть серьезный интерес со стороны других команд.

Коваленко после перехода в «Аталанту» всего один раз вышел на поле в матче Серии А, сыграв три минуты в поединке против «Вероны».