Поближе к простолюдинам: Пятов и Степаненко летят из Рима в Киев лоукостом

Футболисты сборной Украины задержались в Италии

  • 05.07.2021 13:59
  • 8482 просмотра
  • 15 комментариев
Поближе к простолюдинам: Пятов и Степаненко летят из Рима в Киев лоукостом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты из Рима в Киев летит пассажирский самолет Ryanair, на борту которого находятся два футболиста сборной Украины. Стоимость билетов на этот рейс составляет лишь 20 евро.

Как известно, команда Андрея Шевченко вернулась в Украину еще вчера, 4 июля. Однако вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко из донецкого «Шахтера» немного задержались и добираются на родину отдельно.

Sport.ua. Фото Владислава Дудки
Sport.ua. Фото Владислава Дудки

Сейчас «Шахтер» проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии. Пятов и Степаненко, очевидно, присоединятся к команде Роберто Де Дзерби после небольшого отпуска.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 05.07.2021 15:37
    0
    Взагалі то, толерантно це б звучало "пересічні громадяни", але на цьому ресурсі туго з українською... Якась печерна термінологія, або новину пише школяр-фанатик онлайн ігор...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 15:33
    +2
    Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Снизошли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 15:32
    +2
    sahka1981, 05.07.2021 14:54
    «Господа» и «чернь» прям как у пиратов, Приключения Бена Ганна
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 05.07.2021 15:26
    +1
    Марлос-гений, 05.07.2021 14:22
    Ну летят себе да летят ,что за новость ?????????
    Ломаченко цуку поймал. Наверное совсем тухло с новостями
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 05.07.2021 15:08
    +4
    То есть часть населения, не относящаяся к футболистам, уже " простолюдины" ?😁
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.07.2021 14:54
    +3
    dd dent, 05.07.2021 14:42
    О нет, как так, небожители и какая-то чернь люмпены?! Отдельный самолет надо было, не меньше ж
    «Господа» и «чернь» прям как у пиратов, Приключения Бена Ганна
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 05.07.2021 14:54
    +2
    Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Да просто Пятову и Степаненко нада прилетить и втащить тому журналисту кто это всё выдал.Один втащит второй третий может научаться писать.
    Ссылка
    Алексей Журавель
    online
      Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    +8
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 05.07.2021 14:48
    -3
    съэконимть решили, чтобы пятихе и степанидихе по лишней паре колготок купить?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 14:42
    +6
    О нет, как так, небожители и какая-то чернь люмпены?! Отдельный самолет надо было, не меньше ж
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 05.07.2021 14:41
    +9
    Я просто в шоке! 18 век? Каким простолюдинам?
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 05.07.2021 14:32
    -8
    Пятов и Степаненко летят из Рима в Киев лоукостом.
    Точнее так: Пятов и Степаненко пролетают мимо дальнейшего Евро как фанера над Парижем
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 05.07.2021 14:26
    -4
    Решили остаться отдохнуть, покутить.. .
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 14:25
    -3
    Красавцы.
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 05.07.2021 14:22
    +11
    Ну летят себе да летят ,что за новость ?????????
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 05.07.2021 14:22
    +11
    Ну летят себе да летят ,что за новость ?????????
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 05.07.2021 14:41
    +9
    Я просто в шоке! 18 век? Каким простолюдинам?
    Ссылка
    Алексей Журавель
    online
      Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    +8
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 14:42
    +6
    О нет, как так, небожители и какая-то чернь люмпены?! Отдельный самолет надо было, не меньше ж
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 05.07.2021 15:08
    +4
    То есть часть населения, не относящаяся к футболистам, уже " простолюдины" ?😁
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.07.2021 14:54
    +3
    dd dent, 05.07.2021 14:42
    О нет, как так, небожители и какая-то чернь люмпены?! Отдельный самолет надо было, не меньше ж
    «Господа» и «чернь» прям как у пиратов, Приключения Бена Ганна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 15:33
    +2
    Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Снизошли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 15:32
    +2
    sahka1981, 05.07.2021 14:54
    «Господа» и «чернь» прям как у пиратов, Приключения Бена Ганна
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 05.07.2021 14:54
    +2
    Алексей Журавель, 05.07.2021 14:51
    У одній новині все, що треба знати про українську спортивну журналістику... Зірки спустилися до черні? Чи як взагалі розуміти цю новину??
    Да просто Пятову и Степаненко нада прилетить и втащить тому журналисту кто это всё выдал.Один втащит второй третий может научаться писать.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 05.07.2021 15:26
    +1
    Марлос-гений, 05.07.2021 14:22
    Ну летят себе да летят ,что за новость ?????????
    Ломаченко цуку поймал. Наверное совсем тухло с новостями
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 05.07.2021 15:37
    0
    Взагалі то, толерантно це б звучало "пересічні громадяни", але на цьому ресурсі туго з українською... Якась печерна термінологія, або новину пише школяр-фанатик онлайн ігор...
    Ссылка
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