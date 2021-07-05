Сколько пропустит Малиновский? Руслан может перенести операцию

Украинский полузащитник «Аталанты» собирается решить старую проблему с грыжей живота

  • 05.07.2021 12:06
  • 923 просмотра
  • 1 комментарий
Сколько пропустит Малиновский? Руслан может перенести операцию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшие несколько дней может лечь под нож. 28-летний полузащитник собирается окончательно решить старую проблему с грыжей живота, с которой он столкнулся в первой половине прошлого сезона. 
 
Сообщается, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, в ближайшие дни украинский хавбек примет окончательное решение относительно хирургического вмешательства. Если это случится, то срок восстановления составит около 40 дней.
 
Таким образом, Малиновский сможет вернуться в игру на ранее середины августа. Сезон Серии А стартует 22 августа.

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Источник — Tutto Atalanta

(5 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 05.07.2021 12:14
    0
    Жалко что Шевченко запарол Малиновского в сборной, такую пушку откатил на другой фланг...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 05.07.2021 12:14
    0
    Жалко что Шевченко запарол Малиновского в сборной, такую пушку откатил на другой фланг...
    Ссылка
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