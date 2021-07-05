Сколько пропустит Малиновский? Руслан может перенести операцию

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшие несколько дней может лечь под нож. 28-летний полузащитник собирается окончательно решить старую проблему с грыжей живота, с которой он столкнулся в первой половине прошлого сезона.
Сообщается, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, в ближайшие дни украинский хавбек примет окончательное решение относительно хирургического вмешательства. Если это случится, то срок восстановления составит около 40 дней.
Таким образом, Малиновский сможет вернуться в игру на ранее середины августа. Сезон Серии А стартует 22 августа.
Источник — Tutto Atalanta
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