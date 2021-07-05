Федерер в деле. Стали известны пары 1/4 финала у мужчин на Уимблдоне

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдона у мужчин.
Поединок Хуберт Хуркач – Даниил Медведев будет доигран во вторник первым запуском на центральном корте.
Уимблдон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Кристиан Гарин [17] – 6:2, 6:4, 6:2
Мартон Фучович – Андрей Рублев [5] – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3
Карен Хачанов [25] – Себастьян Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8
Денис Шаповалов [10] – Роберто Баутиста-Агут [8] – 6:1, 6:3, 7:5
Нижняя часть сетки
Маттео Берреттини [7] – Илья Ивашко – 6:4, 6:3, 6:1
Феликс Оже-Альяссим [16] – Александр Зверев [4] – 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4
Роджер Федерер [6] – Лоренцо Сонего [23] – 7:5, 6:4, 6:2
Хуберт Хуркач [14] – Даниил Медведев [2] – 2:6, 7:6(2), 3:6, 4:3 (матч приостановлен)
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Мартон Фучович
Карен Хачанов [25] – Денис Шаповалов [10]
Нижняя часть сетки
Маттео Берреттини [7] – Феликс Оже-Альяссим [16]
Роджер Федерер [6] – Хуберт Хуркач [14] / Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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И это у мужиков! На траве! В одном сете!!!
Наверное, рекорд за всю историю Уимблдона...
И это у мужиков! На траве! В одном сете!!!
Наверное, рекорд за всю историю Уимблдона...
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