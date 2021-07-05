Федерер в деле. Стали известны пары 1/4 финала у мужчин на Уимблдоне

Роджер продолжает побеждать на кортах Лондона

  • 05.07.2021 22:47
  • 993 просмотра
  • 2 комментария
Федерер в деле. Стали известны пары 1/4 финала у мужчин на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдона у мужчин.

Поединок Хуберт Хуркач – Даниил Медведев будет доигран во вторник первым запуском на центральном корте.
 
Уимблдон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки
 
 Новак Джокович [1] –  Кристиан Гарин [17] – 6:2, 6:4, 6:2
 Мартон Фучович –  Андрей Рублев [5] – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3

 Карен Хачанов [25] –  Себастьян Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8
 Денис Шаповалов [10] –  Роберто Баутиста-Агут [8] – 6:1, 6:3, 7:5

Нижняя часть сетки
 
 Маттео Берреттини [7] –  Илья Ивашко – 6:4, 6:3, 6:1
 Феликс Оже-Альяссим [16] –  Александр Зверев [4] – 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4
 
 Роджер Федерер [6] –  Лоренцо Сонего [23] – 7:5, 6:4, 6:2
 Хуберт Хуркач [14] –  Даниил Медведев [2] – 2:6, 7:6(2), 3:6, 4:3 (матч приостановлен)
 
Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Мартон Фучович
 Карен Хачанов [25] –  Денис Шаповалов [10]

Нижняя часть сетки

 Маттео Берреттини [7] –  Феликс Оже-Альяссим [16]
 Роджер Федерер [6] –  Хуберт Хуркач [14] /  Даниил Медведев [2]

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 05.07.2021 23:21
    0
    Легенда продовжує дивувати👍 Дуже сподіваюсь на ще один фінал за його участю...
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 05.07.2021 23:11
    0
    Глянул ход матча Хачанов - Корда и слегка подофигел: в 5-м сете 13 брейков на двоих!
    И это у мужиков! На траве! В одном сете!!!
    Наверное, рекорд за всю историю Уимблдона...
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 05.07.2021 23:21
    0
    Легенда продовжує дивувати👍 Дуже сподіваюсь на ще один фінал за його участю...
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 05.07.2021 23:11
    0
    Глянул ход матча Хачанов - Корда и слегка подофигел: в 5-м сете 13 брейков на двоих!
    И это у мужиков! На траве! В одном сете!!!
    Наверное, рекорд за всю историю Уимблдона...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности