Источник: Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь

«Динамо» и «Шахтер» сразятся за первый трофей сезона позже, чем было запланировано

  • 05.07.2021 11:36
  • 2351 просмотр
  • 41 комментарий
Источник: Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь
© ФК Динамо Киев

УПЛ уведомила киевское «Динамо», что матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» перенесен на сентябрь. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
Ранее стало известно, что именно столичный клуб обратился с подобной просьбой в УПЛ. Киевляне мотивировали это тем, что игроки, который находились в расположении сборной Украины на Евро-2020, не успеют должным образом подготовиться к сезону.
 
Игра за Суперкубок Украины была запланирована на 24 июля.

По информации Meta-ratings.com.ua, новая дата игры 22 сентября.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:25
    0
    О лишенца уже отправили в толчок
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:24
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:23
    Зачем ты так JV семирамид это гуру статистики Аля 80х бог и учитель для ЖенщинеФани
    Тебе тут пол сайта скажет что семирамид это несенюк - спроси у своего гуру ак_228 он подтвердит эти слова
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 05.07.2021 12:24
    0
    А ещё лч нужно перенести что бы лучше отдохнули
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:23
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:21
    Ты несенюка сам спроси кого он нанимает и за сколько - аккаунт semiramid/a его на этом сайте
    Зачем ты так JV семирамид это гуру статистики Аля 80х бог и учитель для ЖенщинеФани
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:23
    -1
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:22
    Педекулезник JV,ты что забыл это твоя работа минусить со шпротом ,и женщинуФани защищать
    ctrl-c ctrl-v f5 - максым давай давай
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    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:22
    -1
    Слова набули нових значень, 05.07.2021 12:12
    Хорошо бы. 1 сентября. Как раз окно. Сборная будет играть в Казахстане. А кто не в сборной - пусть и проведут спарринг. Чи не приз для "галочки".
    вахтер иванов тебе не надоело как ужаренному каждый день переименовывать аккаунты?
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    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:22
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:21
    О максым с бадуна еле вспомнил пароль от еще одного аккаунта своего и пошел минусы ставить - жалкий немытый бомж
    Педекулезник JV,ты что забыл это твоя работа минусить со шпротом ,и женщинуФани защищать
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:21
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:20
    ЖенщинуФани нахлобучили по полной ,так он вызвал двух педикулёзников шпрот и..ота и JV жалобу давайте раз петилетние жалуетесь
    Ты несенюка сам спроси кого он нанимает и за сколько - аккаунт semiramid/a его на этом сайте
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:21
    -1
    О максым с бадуна еле вспомнил пароль от еще одного аккаунта своего и пошел минусы ставить - жалкий немытый бомж
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 05.07.2021 12:21
    -1
    Прогнулись под опзж . Давайте чемпионат перенесем что бы дырявые отдохнули
    Ссылка
    FunnyCat..
    online
      FunnyCat.., 05.07.2021 12:20
    0
    Кстати у Де Дзерби новый ассистент - Давиде Поссанцини
    8 й кажется
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:20
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    ЖенщинуФани нахлобучили по полной ,так он вызвал двух педикулёзников шпрот и..ота и JV жалобу давайте раз петилетние жалуетесь
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 05.07.2021 12:18
    -1
    Нормально, новички Шахтера получат больше времени на адаптацию да и Исмаили, дай Бог, окончательно восстановится.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:18
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:16
    JV что то ты жалоба и мноаковый педикулезник это все знают,ну ты ещё и жалкий стрелочник ,где вас алкаш несенюк только таких находит
    Жалуйся сколько хочешь - можешь в хер мне дунуть еще, это ж твое любимое занятие петушара
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:17
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:15
    Воши ??? у тебя что вшы педикулезник ??
    и это максик "вшЫ" точно бабка тебя в дурку оттарабанила и там у тебя их нашли
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:16
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:15
    опять ты о своем девечьем - наболевшем
    JV что то ты жалоба и мноаковый педикулезник это все знают,ну ты ещё и жалкий стрелочник ,где вас алкаш несенюк только таких находит
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 05.07.2021 12:16
    +1
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:01
    Не забудьте раз в пять лет чемпионы Дынамовцы выпросить что бы все матчи первого круга вы играли на базе своей ,и дальше не выезжали Устали сильно особено Муфлоненко ну и жалкие Дынамовцы
    Сепар, как твоя родня немытая в ордло поживает? Чечены их не обижают?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:15
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:15
    Воши ??? у тебя что вшы педикулезник ??
    опять ты о своем девечьем - наболевшем
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:15
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:14
    максым иди воши выводи - ты слишком много этому событию придаешь внимания - палишься без палева
    Воши ??? у тебя что вшы педикулезник ??
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:14
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:13
    Так ты ещё стрелочник да жалкий педикулезник JV
    максым иди воши выводи - ты слишком много этому событию придаешь внимания - палишься без палева
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 11:39
    +3
    Логично почти все игроки с микротравмами и усталостью.
    Кривцов говорит опухло колено.
    Стёпа всегда с бинтом на колене,
    Забарный тоже.
    Миколенко хоть и кисть тоже.
    Я молчу за Циганкова вообще.
    Мы не АПЛ нам не привычно так играть
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    Joe-777.
      Joe-777., 05.07.2021 12:16
    +1
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:01
    Не забудьте раз в пять лет чемпионы Дынамовцы выпросить что бы все матчи первого круга вы играли на базе своей ,и дальше не выезжали Устали сильно особено Муфлоненко ну и жалкие Дынамовцы
    Сепар, как твоя родня немытая в ордло поживает? Чечены их не обижают?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:12
    +1
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:12
    Выходить на пик что бы венграм Смок...тать ,и отхватываьть под хвост у детей барсы ,вы спецы по этому дело жалкие
    смоктать это твоя привелегия в камере у зэков и педикулезом на манде и твоей голове
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:11
    +1
    fifadinamo, 05.07.2021 12:09
    После Ракува ...все логично, хочется посмотреть нормальный футбол, а не избиение Шахтера
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:11
    +1
    FidanFCCO, 05.07.2021 12:08
    Опять под дудку роговскую пляшут
    Под дудку роговскую это позвонить павелке и сказать "наши макаки хотят на пальмы пипиську греть и матч с колосом играть не будем - засчитывайте технарь потому что там поле не такое"
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:10
    +1
    Вот и отлично - как раз в сентябре Динамо будет выходить на пик своей формы под ЛЧ, а шахтер будет выходить нахрен без ЛЧ зато с миллионными педриньями
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 05.07.2021 12:09
    +1
    После Ракува ...все логично, хочется посмотреть нормальный футбол, а не избиение Шахтера
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:01
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Не забудьте раз в пять лет чемпионы Дынамовцы выпросить что бы все матчи первого круга вы играли на базе своей ,и дальше не выезжали Устали сильно особено Муфлоненко ну и жалкие Дынамовцы
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:25
    0
    О лишенца уже отправили в толчок
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:24
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:23
    Зачем ты так JV семирамид это гуру статистики Аля 80х бог и учитель для ЖенщинеФани
    Тебе тут пол сайта скажет что семирамид это несенюк - спроси у своего гуру ак_228 он подтвердит эти слова
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 05.07.2021 12:24
    0
    А ещё лч нужно перенести что бы лучше отдохнули
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:23
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:21
    Ты несенюка сам спроси кого он нанимает и за сколько - аккаунт semiramid/a его на этом сайте
    Зачем ты так JV семирамид это гуру статистики Аля 80х бог и учитель для ЖенщинеФани
    Ссылка
    MaKs-7777_
      MaKs-7777_, 05.07.2021 12:22
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 05.07.2021 12:21
    О максым с бадуна еле вспомнил пароль от еще одного аккаунта своего и пошел минусы ставить - жалкий немытый бомж
    Педекулезник JV,ты что забыл это твоя работа минусить со шпротом ,и женщинуФани защищать
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:21
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:20
    ЖенщинуФани нахлобучили по полной ,так он вызвал двух педикулёзников шпрот и..ота и JV жалобу давайте раз петилетние жалуетесь
    Ты несенюка сам спроси кого он нанимает и за сколько - аккаунт semiramid/a его на этом сайте
    Ссылка
    FunnyCat..
    online
      FunnyCat.., 05.07.2021 12:20
    0
    Кстати у Де Дзерби новый ассистент - Давиде Поссанцини
    8 й кажется
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:18
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:16
    JV что то ты жалоба и мноаковый педикулезник это все знают,ну ты ещё и жалкий стрелочник ,где вас алкаш несенюк только таких находит
    Жалуйся сколько хочешь - можешь в хер мне дунуть еще, это ж твое любимое занятие петушара
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:17
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:15
    Воши ??? у тебя что вшы педикулезник ??
    и это максик "вшЫ" точно бабка тебя в дурку оттарабанила и там у тебя их нашли
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:15
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:15
    Воши ??? у тебя что вшы педикулезник ??
    опять ты о своем девечьем - наболевшем
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.07.2021 12:14
    0
    MaKs-7777_, 05.07.2021 12:13
    Так ты ещё стрелочник да жалкий педикулезник JV
    максым иди воши выводи - ты слишком много этому событию придаешь внимания - палишься без палева
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 05.07.2021 12:12
    0
    Хорошо бы. 1 сентября. Как раз окно. Сборная будет играть в Казахстане. А кто не в сборной - пусть и проведут спарринг. Чи не приз для "галочки".
    Ссылка
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