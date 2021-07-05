Источник: Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь

УПЛ уведомила киевское «Динамо», что матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» перенесен на сентябрь. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



Ранее стало известно, что именно столичный клуб обратился с подобной просьбой в УПЛ. Киевляне мотивировали это тем, что игроки, который находились в расположении сборной Украины на Евро-2020, не успеют должным образом подготовиться к сезону.



Игра за Суперкубок Украины была запланирована на 24 июля.

По информации Meta-ratings.com.ua, новая дата игры 22 сентября.