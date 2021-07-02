Месси стал свободным агентом. Свитолина и Костюк покинули Уимблдон

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 июля.

1. Голевая феерия в спарринге. Динамо и Базель сыграли вничью. «Динамо» провело первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

2. Реванш не взят. Костюк уступила Севастовой и на Уимблдоне. Украинка проиграла латвийке третий матч в этом сезоне.

3. Свитолина покидает Уимблдон вслед за Костюк, проиграв второй ракетке Польши. Лучшая украинская теннисистка не сумела защитить полуфинал 2019-го года.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилил состав известным украинским полузащитником. Сергей Политыло перешел во львовский клуб на правах свободного агента.

5. Месси стал свободным агентом? Истек контракт Лионеля с Барселоной. Будущее звездного аргентинца пока под большим вопросом.

6. Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Англия. Знакомые лица, не лучшие воспоминания.

7. Что нужно знать о соперниках Сокола в Континентальном кубке. Представляем соперников «Сокола» в еврокубке - венгерский «Ференцварош» и латвийский «Олимп».

8. ОФИЦИАЛЬНО. А кто будет играть? В заявке Олимпика осталось менее 11 игроков. Донецкий клуб покинули Иссиар Драме и Владислав Хамелюк.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо перешел в турецкую Адану Демирспор. Ранее Юнеса Беланда сватали в «Монпелье», «Валенсию» и «Олимпиакос».

10. ФОТО. 14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте. Марк Шпира стал игроком одной из лучших футбольных академий Испании.