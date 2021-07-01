Месси стал свободным агентом? Истек контракт Лионеля с Барселоной

34-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, стал свободным агентом.
По крайней мере, вчера, 30 июня, истек срок действия его контракта с испанским клубом. О пролонгации соглашения не сообщалось.
При этом аргентинец, если захочет, сможет подписать новый договор с «сине-гранатовыми», даже будучи формально без команды.
Напомним, Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту». На протяжении всей карьеры Лионель защищал цвета каталонцев.
К настоящему моменту с «Барселоной» Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В прошлом сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.
Источник — Sport.ua
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Подпишет, но очень ДОРОГО.
Хотя если возьмёт со сборной Кубок Юж. Америки, то сделает скидку, на радостях.
Дай ему развиваться и избавиться от долгов.
Дай раскрыться депаю.
Подпишет, но очень ДОРОГО.
Хотя если возьмёт со сборной Кубок Юж. Америки, то сделает скидку, на радостях.
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