Месси стал свободным агентом? Истек контракт Лионеля с Барселоной

34-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, стал свободным агентом.

По крайней мере, вчера, 30 июня, истек срок действия его контракта с испанским клубом. О пролонгации соглашения не сообщалось.

При этом аргентинец, если захочет, сможет подписать новый договор с «сине-гранатовыми», даже будучи формально без команды.

Напомним, Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту». На протяжении всей карьеры Лионель защищал цвета каталонцев.

К настоящему моменту с «Барселоной» Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.