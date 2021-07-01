Месси стал свободным агентом? Истек контракт Лионеля с Барселоной

Будущее звездного аргентинца пока под большим вопросом

  • 01.07.2021 08:20
  • 3007 просмотров
  • 4 комментария
Месси стал свободным агентом? Истек контракт Лионеля с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

34-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, стал свободным агентом.

По крайней мере, вчера, 30 июня, истек срок действия его контракта с испанским клубом. О пролонгации соглашения не сообщалось.

При этом аргентинец, если захочет, сможет подписать новый договор с «сине-гранатовыми», даже будучи формально без команды.

Напомним, Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту». На протяжении всей карьеры Лионель защищал цвета каталонцев.

К настоящему моменту с «Барселоной» Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 01.07.2021 09:35
    0
    38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за сезон. Это выдающийся результат для любой страны, где играют в футбол.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 01.07.2021 09:20
    0
    В Олимпик к Гельзену
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2021 09:15
    +4
    Когда человек говорит, что ему ничего не нужно, то он хочет ВСЁ.
    Подпишет, но очень ДОРОГО.
    Хотя если возьмёт со сборной Кубок Юж. Америки, то сделает скидку, на радостях.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 08:58
    -5
    Уйди гном пожалей клуб.
    Дай ему развиваться и избавиться от долгов.
    Дай раскрыться депаю.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2021 09:15
    +4
    Когда человек говорит, что ему ничего не нужно, то он хочет ВСЁ.
    Подпишет, но очень ДОРОГО.
    Хотя если возьмёт со сборной Кубок Юж. Америки, то сделает скидку, на радостях.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 01.07.2021 09:35
    0
    38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за сезон. Это выдающийся результат для любой страны, где играют в футбол.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 01.07.2021 09:20
    0
    В Олимпик к Гельзену
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности